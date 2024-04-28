https://ria.ru/20240428/peskov-1942914635.html

Песков назвал трагедией то, что Украина не жалеет своих граждан

Песков назвал трагедией то, что Украина не жалеет своих граждан - РИА Новости, 28.04.2024

Песков назвал трагедией то, что Украина не жалеет своих граждан

Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, нынешние руководители заразили ее националистическими проявлениями и теперь не гнушаются... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:33

2024-04-28T13:33

2024-04-28T13:58

украина

специальная военная операция на украине

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россия

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павел зарубин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, нынешние руководители заразили ее националистическими проявлениями и теперь не гнушаются кидать тысячи людей в топку войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, трагедия для страны. Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем: не гнушаются кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240428/peskov-1942915028.html

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украина, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин