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Песков назвал трагедией то, что Украина не жалеет своих граждан - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 28.04.2024 (обновлено: 13:58 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/peskov-1942914635.html
Песков назвал трагедией то, что Украина не жалеет своих граждан
Песков назвал трагедией то, что Украина не жалеет своих граждан - РИА Новости, 28.04.2024
Песков назвал трагедией то, что Украина не жалеет своих граждан
Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, нынешние руководители заразили ее националистическими проявлениями и теперь не гнушаются... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:33
2024-04-28T13:58
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, нынешние руководители заразили ее националистическими проявлениями и теперь не гнушаются кидать тысячи людей в топку войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, трагедия для страны. Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем: не гнушаются кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942915028.html
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украина, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков назвал трагедией то, что Украина не жалеет своих граждан

Песков: Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для народа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, нынешние руководители заразили ее националистическими проявлениями и теперь не гнушаются кидать тысячи людей в топку войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, трагедия для страны. Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем: не гнушаются кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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