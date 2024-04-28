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В Анталье проверяют отель, взявший плату за "разницу в национальности"
В Анталье проверяют отель, взявший плату за "разницу в национальности" - РИА Новости, 29.04.2024
В Анталье проверяют отель, взявший плату за "разницу в национальности"
Турецкие власти начали расследование в отношении отеля в курортной Анталье, взявшего у гражданина Турции плату за "разницу в национальности" в размере 120 евро, РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-28T16:27
2024-04-28T16:27
2024-04-29T07:32
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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Турецкие власти начали расследование в отношении отеля в курортной Анталье, взявшего у гражданина Турции плату за "разницу в национальности" в размере 120 евро, сообщает гостелеканал TRT haber. "В Анталье один из отелей взял "плату за разницу в национальности" в размере 120 евро (12,7 тысяч рублей по курсу) с гражданина Турции, который забронировал номер на иностранном сайте. Министерство культуры и туризма приняло меры в связи с этими обвинениями", - передал гостелеканал. "Что касается бронирования номера в одном из отелей Антальи, которое также было отражено в социальных сетях, официальное объяснение отеля была запрошена нашим министерством, и для проведения проверки был назначен контролер. После проверки и экспертизы, которая будет проведена в отеле, будут приняты необходимые меры наказания в соответствии с правовым законодательством", - передал телеканал.
https://ria.ru/20240227/antalya-1929686884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), турция, новости - туризм
Туризм, Анталья (провинция), Турция, Новости - Туризм
В Анталье проверяют отель, взявший плату за "разницу в национальности"
TRT: в Анталье начали проверку отеля, взявшего плату за разницу в национальности