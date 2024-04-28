https://ria.ru/20240428/otel-1942935311.html

В Анталье проверяют отель, взявший плату за "разницу в национальности"

В Анталье проверяют отель, взявший плату за "разницу в национальности" - РИА Новости, 29.04.2024

В Анталье проверяют отель, взявший плату за "разницу в национальности"

Турецкие власти начали расследование в отношении отеля в курортной Анталье, взявшего у гражданина Турции плату за "разницу в национальности" в размере 120 евро, РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-28T16:27

2024-04-28T16:27

2024-04-29T07:32

туризм

анталья (провинция)

турция

новости - туризм

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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Турецкие власти начали расследование в отношении отеля в курортной Анталье, взявшего у гражданина Турции плату за "разницу в национальности" в размере 120 евро, сообщает гостелеканал TRT haber. "В Анталье один из отелей взял "плату за разницу в национальности" в размере 120 евро (12,7 тысяч рублей по курсу) с гражданина Турции, который забронировал номер на иностранном сайте. Министерство культуры и туризма приняло меры в связи с этими обвинениями", - передал гостелеканал. "Что касается бронирования номера в одном из отелей Антальи, которое также было отражено в социальных сетях, официальное объяснение отеля была запрошена нашим министерством, и для проведения проверки был назначен контролер. После проверки и экспертизы, которая будет проведена в отеле, будут приняты необходимые меры наказания в соответствии с правовым законодательством", - передал телеканал.

https://ria.ru/20240227/antalya-1929686884.html

анталья (провинция)

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

анталья (провинция), турция, новости - туризм