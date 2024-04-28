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Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 28.04.2024
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18:30 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/opros-1942947822.html
Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос
Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 28.04.2024
Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос
Более половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, следует из результатов опросов, проведенного телеканалом CNN. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T18:30
2024-04-28T18:30
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, следует из результатов опросов, проведенного телеканалом CNN. По имеющимся данным, 60% опрошенных не одобряют работу Байдена на посту президента США. Согласно информации телеканала, 71% респондентов не одобряют политику президента США в отношении палестино-израильского конфликта, лишь 28% её поддерживают. Опрос проводился с 18 по 23 апреля среди 1 212 взрослых. Статистическая погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Ранее CNN опубликовал результаты опроса, согласно которым бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем действующий американский лидер. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240428/cnn-1942944647.html
https://ria.ru/20240426/bloomberg-1942392201.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос

Опрос CNN: 60% опрошенных не одобряют работу Байдена на посту президента

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, следует из результатов опросов, проведенного телеканалом CNN.
По имеющимся данным, 60% опрошенных не одобряют работу Байдена на посту президента США.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Опрос: Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден
Вчера, 17:44
Согласно информации телеканала, 71% респондентов не одобряют политику президента США в отношении палестино-израильского конфликта, лишь 28% её поддерживают.
Опрос проводился с 18 по 23 апреля среди 1 212 взрослых. Статистическая погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
Ранее CNN опубликовал результаты опроса, согласно которым бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем действующий американский лидер.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Байден потерял популярность в семи ключевых штатах, показал опрос Bloomberg
26 апреля, 02:37
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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