https://ria.ru/20240428/opros-1942947822.html

Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос

Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 28.04.2024

Более половины американцев не одобряют работу Байдена, показал опрос

Более половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, следует из результатов опросов, проведенного телеканалом CNN. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T18:30

2024-04-28T18:30

2024-04-28T18:30

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, следует из результатов опросов, проведенного телеканалом CNN. По имеющимся данным, 60% опрошенных не одобряют работу Байдена на посту президента США. Согласно информации телеканала, 71% респондентов не одобряют политику президента США в отношении палестино-израильского конфликта, лишь 28% её поддерживают. Опрос проводился с 18 по 23 апреля среди 1 212 взрослых. Статистическая погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Ранее CNN опубликовал результаты опроса, согласно которым бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем действующий американский лидер. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240428/cnn-1942944647.html

https://ria.ru/20240426/bloomberg-1942392201.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша