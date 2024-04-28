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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:56 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/obstrel-1942972423.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 28.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T23:56
2024-04-28T23:56
в мире
донецк
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 19.45 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства. В представительстве добавили, что в 22.05 украинские войска выпустили еще три снаряда такого же калибра по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, нато
В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов по Донецку и Горловке

© РИА НовостиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
© РИА Новости
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 19.45 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства.
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В представительстве добавили, что в 22.05 украинские войска выпустили еще три снаряда такого же калибра по Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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