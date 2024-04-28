https://ria.ru/20240428/obstrel-1942932113.html

ВСУ обстреляли храм под Донецком

ВСУ обстреляли храм под Донецком - РИА Новости, 28.04.2024

ВСУ обстреляли храм под Донецком

Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, есть... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:03

2024-04-28T16:03

2024-04-28T16:17

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алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК (АЛЕКСАНДРОВКА), 28 апр — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, есть погибшая, передает корреспондент РИА Новости с места события. Как сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, выехавшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла добраться, так как подверглась атаке БПЛА ВСУ, в результате ранение получил фельдшер. "Часов в 10 где-то, только воду привезли, слава богу. Началось возле школы… а потом начали, целились по храму, женщина - директор кладбища… вот погибла, шла домой бидоны забирать, за водой, милостью Божией молимся, чтобы Господь даровал мир на нашей земле… А пока вот так… Тяжело здесь", - рассказал РИА Новости Владимир, житель поселка Александровка. Удар в район храма наносился в момент праздничного служения. Там обнаружены неразорвавшиеся суббоеприпасы. В хозяйственных постройках повреждено остекление. В момент съемок над территорией поселка в небе были слышны звуки полета БПЛА противника. Как сказали местные жители, выехавшая на место обстрела скорая из-за атаки БПЛА не доехала. По словам Владимира, храмы обстреливают целенаправленно, регулярно раз в месяц противник обстреливает храмы в целом и на Донбассе. Как говорит собеседник, много уничтожено храмов в Луганске в поселке Трудовском ещё в 2014 году. На церковные праздники, как заметил Владимир, ВСУ обстреливают храмы с большим усилием и считает, что это является честью для фашизма. "Это не объяснить, как можно стрелять по святыне и уничтожать мирных жителей за то, что они богу молятся… Мы зла им не желаем, мы молимся о том, чтобы люди одумались,… потому что крови никто не хочет. Русская Православная Церковь - мы молимся только о добре", - сказал в заключении Владимир.

https://ria.ru/20240428/obstrel-1942865045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донбасс, луганск, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, русская православная церковь, происшествия