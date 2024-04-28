Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли храм под Донецком - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 28.04.2024 (обновлено: 16:17 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/obstrel-1942932113.html
ВСУ обстреляли храм под Донецком
ВСУ обстреляли храм под Донецком - РИА Новости, 28.04.2024
ВСУ обстреляли храм под Донецком
Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, есть... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:03
2024-04-28T16:17
специальная военная операция на украине
донецк
донбасс
луганск
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
русская православная церковь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942934140_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_1ce7bdbadeead144780a0f1bc0abac13.jpg
ДОНЕЦК (АЛЕКСАНДРОВКА), 28 апр — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, есть погибшая, передает корреспондент РИА Новости с места события. Как сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, выехавшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла добраться, так как подверглась атаке БПЛА ВСУ, в результате ранение получил фельдшер. "Часов в 10 где-то, только воду привезли, слава богу. Началось возле школы… а потом начали, целились по храму, женщина - директор кладбища… вот погибла, шла домой бидоны забирать, за водой, милостью Божией молимся, чтобы Господь даровал мир на нашей земле… А пока вот так… Тяжело здесь", - рассказал РИА Новости Владимир, житель поселка Александровка. Удар в район храма наносился в момент праздничного служения. Там обнаружены неразорвавшиеся суббоеприпасы. В хозяйственных постройках повреждено остекление. В момент съемок над территорией поселка в небе были слышны звуки полета БПЛА противника. Как сказали местные жители, выехавшая на место обстрела скорая из-за атаки БПЛА не доехала. По словам Владимира, храмы обстреливают целенаправленно, регулярно раз в месяц противник обстреливает храмы в целом и на Донбассе. Как говорит собеседник, много уничтожено храмов в Луганске в поселке Трудовском ещё в 2014 году. На церковные праздники, как заметил Владимир, ВСУ обстреливают храмы с большим усилием и считает, что это является честью для фашизма. "Это не объяснить, как можно стрелять по святыне и уничтожать мирных жителей за то, что они богу молятся… Мы зла им не желаем, мы молимся о том, чтобы люди одумались,… потому что крови никто не хочет. Русская Православная Церковь - мы молимся только о добре", - сказал в заключении Владимир.
https://ria.ru/20240428/obstrel-1942865045.html
https://ria.ru/20240428/obstrel-1942898407.html
донецк
донбасс
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942934140_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_947fb7514c0dd90b60f1ce499a723eb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донбасс, луганск, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, русская православная церковь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донбасс, Луганск, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Происшествия
ВСУ обстреляли храм под Донецком

ВСУ нанесли удар кассетным боеприпасом по храму под Донецком в момент службы

© фото очевидцаПоследствия обстрела храма в Александровке
Последствия обстрела храма в Александровке
© фото очевидца
Последствия обстрела храма в Александровке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК (АЛЕКСАНДРОВКА), 28 апр — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по храму в поселке Александровка, где проходила праздничная служба по случаю Вербного воскресенья, есть погибшая, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Как сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, выехавшая на место происшествия машина скорой помощи не смогла добраться, так как подверглась атаке БПЛА ВСУ, в результате ранение получил фельдшер.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:33
"Часов в 10 где-то, только воду привезли, слава богу. Началось возле школы… а потом начали, целились по храму, женщина - директор кладбища… вот погибла, шла домой бидоны забирать, за водой, милостью Божией молимся, чтобы Господь даровал мир на нашей земле… А пока вот так… Тяжело здесь", - рассказал РИА Новости Владимир, житель поселка Александровка.
Удар в район храма наносился в момент праздничного служения. Там обнаружены неразорвавшиеся суббоеприпасы. В хозяйственных постройках повреждено остекление. В момент съемок над территорией поселка в небе были слышны звуки полета БПЛА противника. Как сказали местные жители, выехавшая на место обстрела скорая из-за атаки БПЛА не доехала.
По словам Владимира, храмы обстреливают целенаправленно, регулярно раз в месяц противник обстреливает храмы в целом и на Донбассе. Как говорит собеседник, много уничтожено храмов в Луганске в поселке Трудовском ещё в 2014 году. На церковные праздники, как заметил Владимир, ВСУ обстреливают храмы с большим усилием и считает, что это является честью для фашизма.
"Это не объяснить, как можно стрелять по святыне и уничтожать мирных жителей за то, что они богу молятся… Мы зла им не желаем, мы молимся о том, чтобы люди одумались,… потому что крови никто не хочет. Русская Православная Церковь - мы молимся только о добре", - сказал в заключении Владимир.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, есть погибшие
Вчера, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонбассЛуганскАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныРусская православная церковьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала