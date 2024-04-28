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Число погибших при обстреле ВСУ в Запорожской области выросло до двух - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/obstrel-1942908495.html
Число погибших при обстреле ВСУ в Запорожской области выросло до двух
Число погибших при обстреле ВСУ в Запорожской области выросло до двух - РИА Новости, 28.04.2024
Число погибших при обстреле ВСУ в Запорожской области выросло до двух
Число погибших в результате обстрела ВСУ в городе Пологи Запорожской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:51
2024-04-28T12:51
запорожская область
пензенская область
олег мельниченко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела ВСУ в городе Пологи Запорожской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. Пологовский район Запорожской области является подшефным Пензенской области. Ранее Мельниченко сообщил, что утром в воскресенье в Пологах зафиксировано 14 прилетов снарядов со стороны ВСУ, в результате один дом полностью разрушен, пять зданий повреждены, погиб 37-летний мужчина, а его мать, жена и маленькая дочь получили осколочные ранения и ожоги. "Старшая из женщин скончалась в больнице", - написал Мельниченко.
https://ria.ru/20240425/zavaly-1942375047.html
запорожская область
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запорожская область, пензенская область, олег мельниченко, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Пензенская область, Олег Мельниченко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ в Запорожской области выросло до двух

Число погибших при обстреле ВСУ в Пологах Запорожской области выросло до двух

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела ВСУ в городе Пологи Запорожской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.
Пологовский район Запорожской области является подшефным Пензенской области. Ранее Мельниченко сообщил, что утром в воскресенье в Пологах зафиксировано 14 прилетов снарядов со стороны ВСУ, в результате один дом полностью разрушен, пять зданий повреждены, погиб 37-летний мужчина, а его мать, жена и маленькая дочь получили осколочные ранения и ожоги.
"Старшая из женщин скончалась в больнице", - написал Мельниченко.
Последствия обстрела многоэтажного дома в Токмаке со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Под завалами дома, обстрелянного ВСУ в Токмаке, могут быть люди
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПензенская областьОлег МельниченкоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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