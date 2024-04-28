https://ria.ru/20240428/obstrel-1942908495.html

Число погибших при обстреле ВСУ в Запорожской области выросло до двух

Число погибших при обстреле ВСУ в Запорожской области выросло до двух - РИА Новости, 28.04.2024

Число погибших при обстреле ВСУ в Запорожской области выросло до двух

Число погибших в результате обстрела ВСУ в городе Пологи Запорожской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:51

2024-04-28T12:51

2024-04-28T12:51

запорожская область

пензенская область

олег мельниченко

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела ВСУ в городе Пологи Запорожской области увеличилось до двух, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. Пологовский район Запорожской области является подшефным Пензенской области. Ранее Мельниченко сообщил, что утром в воскресенье в Пологах зафиксировано 14 прилетов снарядов со стороны ВСУ, в результате один дом полностью разрушен, пять зданий повреждены, погиб 37-летний мужчина, а его мать, жена и маленькая дочь получили осколочные ранения и ожоги. "Старшая из женщин скончалась в больнице", - написал Мельниченко.

https://ria.ru/20240425/zavaly-1942375047.html

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Дарья Буймова

запорожская область, пензенская область, олег мельниченко, вооруженные силы украины, происшествия