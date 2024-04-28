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Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, есть погибшие - РИА Новости, 28.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 28.04.2024 (обновлено: 13:35 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/obstrel-1942898407.html
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, есть погибшие
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, есть погибшие - РИА Новости, 28.04.2024
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, есть погибшие
Украинские войска обстреляли город Пологи Запорожской области, погибли два человека, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:47
2024-04-28T13:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
пензенская область
олег мельниченко
вооруженные силы украины
происшествия
токмак
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САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Пологи Запорожской области, погибли два человека, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале."Сегодня утром в Пологах Запорожской области ВСУ совершили террористический акт против мирного населения, подвергнув населенный пункт артиллерийскому обстрелу. Зафиксировано 14 прилетов снарядов. Погиб 37-летний мужчина", — говорится в публикации.Кроме того, осколочные ранения и ожоги получили его мать, жена и маленькая дочь. Позднее старшая из женщин умерла в больнице. Один из домов полностью разрушен, пять зданий повреждены.Пологовский район является подшефным Пензенской области.Украинские военные регулярно открывают огонь по городам Запорожской области. В четверг противник сбросил управляемые бомбы на многоэтажный дом в городе Токмаке, есть погибший.В результате удара ВСУ по жилому сектору Токмака в середине апреля погибли 16 человек.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
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запорожская область
пензенская область
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запорожская область, пензенская область, олег мельниченко, вооруженные силы украины, происшествия, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Пензенская область, Олег Мельниченко, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Токмак
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, есть погибшие

При обстреле ВСУ города Пологи в Запорожской области погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Пологи Запорожской области, погибли два человека, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.
"Сегодня утром в Пологах Запорожской области ВСУ совершили террористический акт против мирного населения, подвергнув населенный пункт артиллерийскому обстрелу. Зафиксировано 14 прилетов снарядов. Погиб 37-летний мужчина", — говорится в публикации.
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Кроме того, осколочные ранения и ожоги получили его мать, жена и маленькая дочь. Позднее старшая из женщин умерла в больнице. Один из домов полностью разрушен, пять зданий повреждены.
Пологовский район является подшефным Пензенской области.
Украинские военные регулярно открывают огонь по городам Запорожской области. В четверг противник сбросил управляемые бомбы на многоэтажный дом в городе Токмаке, есть погибший.
В результате удара ВСУ по жилому сектору Токмака в середине апреля погибли 16 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПензенская областьОлег МельниченкоВооруженные силы УкраиныПроисшествияТокмак
 
 
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