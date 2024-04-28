https://ria.ru/20240428/obstrel-1942898407.html
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, есть погибшие
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, есть погибшие - РИА Новости, 28.04.2024
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, есть погибшие
Украинские войска обстреляли город Пологи Запорожской области, погибли два человека, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:47
2024-04-28T10:47
2024-04-28T13:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
пензенская область
олег мельниченко
вооруженные силы украины
происшествия
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САРАТОВ, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Пологи Запорожской области, погибли два человека, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале."Сегодня утром в Пологах Запорожской области ВСУ совершили террористический акт против мирного населения, подвергнув населенный пункт артиллерийскому обстрелу. Зафиксировано 14 прилетов снарядов. Погиб 37-летний мужчина", — говорится в публикации.Кроме того, осколочные ранения и ожоги получили его мать, жена и маленькая дочь. Позднее старшая из женщин умерла в больнице. Один из домов полностью разрушен, пять зданий повреждены.Пологовский район является подшефным Пензенской области.Украинские военные регулярно открывают огонь по городам Запорожской области. В четверг противник сбросил управляемые бомбы на многоэтажный дом в городе Токмаке, есть погибший.В результате удара ВСУ по жилому сектору Токмака в середине апреля погибли 16 человек.
https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html
https://ria.ru/20240426/zhurnalist-1942631504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Пензенская область, Олег Мельниченко, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Токмак
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, есть погибшие
При обстреле ВСУ города Пологи в Запорожской области погибли два мирных жителя