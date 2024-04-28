https://ria.ru/20240428/nikolaev-1942878981.html
Подпольщик рассказал, какие цели российские военные поразили в Николаеве
Подпольщик рассказал, какие цели российские военные поразили в Николаеве - РИА Новости, 28.04.2024
Подпольщик рассказал, какие цели российские военные поразили в Николаеве
Вооруженные силы России нанесли удары по Судостроительному заводу и гостинице с англоязычными наемниками в Николаеве, рассказал РИА Новости координатор местного РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T05:53
2024-04-28T05:53
2024-04-28T08:23
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по Судостроительному заводу и гостинице с англоязычными наемниками в Николаеве, рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Николаевцы сообщают, что взрывы видны в направлении завода имени 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов", — сказал собеседник агентства.Удары, по его словам, наносились в 4:30 утра воскресенья, взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева.По данным подполья, около месяца назад там проводились разгрузочно-погрузочные работы, очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра, кроме того, прошло два состава, в каждом из которых были примерно по двадцать цистерн с горюче-смазочными материалами."Третий удар зафиксирован в яхт-клубе. Прилетело в гостиницу, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников", — добавил Лебедев.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240427/elektropodstantsiya-1942732924.html
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вооруженные силы рф, николаев (украина), сергей лебедев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Николаев (Украина), Сергей Лебедев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
Подпольщик рассказал, какие цели российские военные поразили в Николаеве
Подполье: ВС России нанесли удары по отелю с наемниками и заводу в Николаеве
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по Судостроительному заводу и гостинице с англоязычными наемниками в Николаеве, рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"Николаевцы сообщают, что взрывы видны в направлении завода имени 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов", — сказал собеседник агентства.
Удары, по его словам, наносились в 4:30 утра воскресенья, взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева.
По данным подполья, около месяца назад там проводились разгрузочно-погрузочные работы, очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра, кроме того, прошло два состава, в каждом из которых были примерно по двадцать цистерн с горюче-смазочными материалами.
«
"Третий удар зафиксирован в яхт-клубе. Прилетело в гостиницу, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников", — добавил Лебедев.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.