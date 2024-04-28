https://ria.ru/20240428/nikolaev-1942878981.html

Подпольщик рассказал, какие цели российские военные поразили в Николаеве

Подпольщик рассказал, какие цели российские военные поразили в Николаеве - РИА Новости, 28.04.2024

Подпольщик рассказал, какие цели российские военные поразили в Николаеве

Вооруженные силы России нанесли удары по Судостроительному заводу и гостинице с англоязычными наемниками в Николаеве, рассказал РИА Новости координатор местного РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T05:53

2024-04-28T05:53

2024-04-28T08:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

николаев (украина)

сергей лебедев

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по Судостроительному заводу и гостинице с англоязычными наемниками в Николаеве, рассказал РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."Николаевцы сообщают, что взрывы видны в направлении завода имени 61 коммунара, где, по сведениям сопротивления, жили и тренировались морпехи. Также там происходила сборка водных дронов", — сказал собеседник агентства.Удары, по его словам, наносились в 4:30 утра воскресенья, взрыв с повторной детонацией произошел в стороне речного порта Николаева.По данным подполья, около месяца назад там проводились разгрузочно-погрузочные работы, очередь из грузовиков выстроилась более чем на два километра, кроме того, прошло два состава, в каждом из которых были примерно по двадцать цистерн с горюче-смазочными материалами."Третий удар зафиксирован в яхт-клубе. Прилетело в гостиницу, где проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников", — добавил Лебедев.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240427/elektropodstantsiya-1942732924.html

https://ria.ru/20240427/udary-1942725448.html

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вооруженные силы рф, николаев (украина), сергей лебедев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина