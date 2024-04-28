https://ria.ru/20240428/news-1942869988.html

На британском аукционе продали часы богатейшего человека на "Титанике"

На британском аукционе продали часы богатейшего человека на "Титанике" - РИА Новости, 28.04.2024

На британском аукционе продали часы богатейшего человека на "Титанике"

Золотые часы, принадлежавшие самому богатому человеку на затонувшем в начале XX века пароходе "Титаник" Джону Астору, были проданы на аукционе в Великобритании... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T02:06

2024-04-28T02:06

2024-04-28T02:24

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саутгемптон

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Золотые часы, принадлежавшие самому богатому человеку на затонувшем в начале XX века пароходе "Титаник" Джону Астору, были проданы на аукционе в Великобритании почти за $1,5 млн долларов, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные аукционного дома Henry Aldridge & Son. "Золотые карманные часы, извлеченные с тела самого богатого человека на Титанике, были проданы за рекордные 1,175 миллиона фунтов стерлингов", - указывает телеканал. Отмечается, что изначально часы планировалось продать в диапазоне от 100 тысяч до 150 тысяч фунтов стерлингов. По данным аукционного дома Henry Aldridge & Son, которые приводит телеканал, это самая крупная сумма, которая была когда-либо выручена с продажи памятного предмета с "Титаника". Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским судном в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Погибли около 1,5 тысячи человек. Обломки "Титаника" были обнаружены в сентябре 1985 года примерно в 350 морских милях от берега канадского острова Ньюфаундленд на глубине около четырех километров.

https://ria.ru/20240112/auktsion-1921062373.html

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