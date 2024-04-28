https://ria.ru/20240428/navodnenie-1942908116.html

Фуры застряли в пробках на трассе Тюмень-Омск в Абатском районе

Фуры застряли в пробках на трассе Тюмень-Омск в Абатском районе - РИА Новости, 28.04.2024

Фуры застряли в пробках на трассе Тюмень-Омск в Абатском районе

Километровые пробки образовались на федеральной трассе Р-402 Тюмень–Омск в Абатском районе Тюменской области, где на протяжении 10 километров организовано... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:47

2024-04-28T12:47

2024-04-28T12:59

происшествия

тюменская область

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

ишим (река)

тобол (река)

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ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Километровые пробки образовались на федеральной трассе Р-402 Тюмень–Омск в Абатском районе Тюменской области, где на протяжении 10 километров организовано реверсивное движение из-за возведения дополнительной насыпи для защиты дороги от половодья на реке Ишим, сообщает правительство Тюменской области. "Обстановка на участке федеральной автодороги Тюмень–Омск в Абатском районе. Движение на участке с 353-го по 363-й километр осуществляется в реверсивном режиме, зона реверса будет увеличена по километражу... Скопились пробки длиной несколько километров", – говорится в Telegram-канале информцентра областного правительства. В прикрепленном к посту видеоролике видно, что в очереди на проезд участка дороги стоит преимущественно грузовой транспорт. Водителей призывают по возможности отложить поездки или переждать на стоянках. Помимо реверсивного движения, на трассе у села Абатское до окончания паводка действуют запреты на проезд тяжеловесного транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн, и провоз крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше трех метров. Утром в воскресенье губернатор области Александр Моор, комментируя паводковую ситуацию в регионе, сообщил, что в селе Абатское напряженная ситуация. По его словам, высокий уровень воды и юго-западный ветер, который поднимает большую волну, усиливают нагрузку на федеральную трассу и на гидротехнические сооружения. Чтобы не допустить прорыва трассы, дорожники третьи сутки укрепляют вдоль нее насыпи. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным областного главка МЧС России, в 30 населенных пунктах подтоплено 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.

https://ria.ru/20240428/ishim-1942907829.html

https://ria.ru/20240428/tobol-1942896616.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, ишим (река), тобол (река)