Фуры застряли в пробках на трассе Тюмень-Омск в Абатском районе
Фуры застряли на трассе Тюмень-Омск в Абатском районе, где разлился Ишим
© ГИБДД Тюменской областиСкопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Кадр видео
Скопление автомобилей на подъездах к участку федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Кадр видео
ТЮМЕНЬ, 28 апр – РИА Новости. Километровые пробки образовались на федеральной трассе Р-402 Тюмень–Омск в Абатском районе Тюменской области, где на протяжении 10 километров организовано реверсивное движение из-за возведения дополнительной насыпи для защиты дороги от половодья на реке Ишим, сообщает правительство Тюменской области.
"Обстановка на участке федеральной автодороги Тюмень–Омск в Абатском районе. Движение на участке с 353-го по 363-й километр осуществляется в реверсивном режиме, зона реверса будет увеличена по километражу... Скопились пробки длиной несколько километров", – говорится в Telegram-канале информцентра областного правительства.
В прикрепленном к посту видеоролике видно, что в очереди на проезд участка дороги стоит преимущественно грузовой транспорт. Водителей призывают по возможности отложить поездки или переждать на стоянках.
Помимо реверсивного движения, на трассе у села Абатское до окончания паводка действуют запреты на проезд тяжеловесного транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн, и провоз крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше трех метров.
Утром в воскресенье губернатор области Александр Моор, комментируя паводковую ситуацию в регионе, сообщил, что в селе Абатское напряженная ситуация. По его словам, высокий уровень воды и юго-западный ветер, который поднимает большую волну, усиливают нагрузку на федеральную трассу и на гидротехнические сооружения. Чтобы не допустить прорыва трассы, дорожники третьи сутки укрепляют вдоль нее насыпи.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным областного главка МЧС России, в 30 населенных пунктах подтоплено 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.