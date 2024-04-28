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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мыла для мытья рук - РИА Новости, 28.04.2024
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05:29 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/mylo-1942878026.html
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мыла для мытья рук
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мыла для мытья рук - РИА Новости, 28.04.2024
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мыла для мытья рук
Роспотребнадзор рекомендует использовать для мытья рук обычное мыло, а не антибактериальное, оно прекрасно удаляет все загрязнения и микроорганизмы, при этом... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T05:29
2024-04-28T05:29
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует использовать для мытья рук обычное мыло, а не антибактериальное, оно прекрасно удаляет все загрязнения и микроорганизмы, при этом лучше отдавать предпочтение жидкому мылу в одноразовых емкостях, следует из рекомендаций ведомства "Санпросвет", с которыми ознакомились РИА Новости. "Антибактериальное мыло или обычное? Обычное. Хотя оно и не убивает микробы, но вместе с водой прекрасно удаляет все загрязнения и микроорганизмы", - говорится в рекомендациях. Лучше всего использовать жидкое мыло в одноразовых емкостях, не требующих долива, уточняется в рекомендациях. При этом, если использовать многоразовые контейнеры для мыла, их следует мыть и просушивать перед повторным заполнением, а при использовании куска мыла обязательно класть его в мыльницу, которая позволяет воде стекать, пояснили в Роспотребнадзоре. Чтобы обезопасить себя от микробов и вирусов, необходимо обязательно мыть руки до приготовления и приема пищи, перед надеванием контактных линз и нанесением макияжа, а также до манипуляций медицинского характера и прикосновения к поврежденной области кожи.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мыла для мытья рук

Роспотребнадзор: для мытья рук подойдет обычное мыло, а не антибактериальное

© Pixabay / CouleurМытье рук
Мытье рук - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Pixabay / Couleur
Мытье рук. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует использовать для мытья рук обычное мыло, а не антибактериальное, оно прекрасно удаляет все загрязнения и микроорганизмы, при этом лучше отдавать предпочтение жидкому мылу в одноразовых емкостях, следует из рекомендаций ведомства "Санпросвет", с которыми ознакомились РИА Новости.
«
"Антибактериальное мыло или обычное? Обычное. Хотя оно и не убивает микробы, но вместе с водой прекрасно удаляет все загрязнения и микроорганизмы", - говорится в рекомендациях.
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Лучше всего использовать жидкое мыло в одноразовых емкостях, не требующих долива, уточняется в рекомендациях. При этом, если использовать многоразовые контейнеры для мыла, их следует мыть и просушивать перед повторным заполнением, а при использовании куска мыла обязательно класть его в мыльницу, которая позволяет воде стекать, пояснили в Роспотребнадзоре.
Чтобы обезопасить себя от микробов и вирусов, необходимо обязательно мыть руки до приготовления и приема пищи, перед надеванием контактных линз и нанесением макияжа, а также до манипуляций медицинского характера и прикосновения к поврежденной области кожи.
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