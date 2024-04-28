https://ria.ru/20240428/mylo-1942878026.html

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мыла для мытья рук

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мыла для мытья рук - РИА Новости, 28.04.2024

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мыла для мытья рук

Роспотребнадзор рекомендует использовать для мытья рук обычное мыло, а не антибактериальное, оно прекрасно удаляет все загрязнения и микроорганизмы, при этом... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T05:29

2024-04-28T05:29

2024-04-28T05:29

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821896295_0:50:1921:1130_1920x0_80_0_0_03b62fe7e14dccec65e8984b9fe8e341.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует использовать для мытья рук обычное мыло, а не антибактериальное, оно прекрасно удаляет все загрязнения и микроорганизмы, при этом лучше отдавать предпочтение жидкому мылу в одноразовых емкостях, следует из рекомендаций ведомства "Санпросвет", с которыми ознакомились РИА Новости. "Антибактериальное мыло или обычное? Обычное. Хотя оно и не убивает микробы, но вместе с водой прекрасно удаляет все загрязнения и микроорганизмы", - говорится в рекомендациях. Лучше всего использовать жидкое мыло в одноразовых емкостях, не требующих долива, уточняется в рекомендациях. При этом, если использовать многоразовые контейнеры для мыла, их следует мыть и просушивать перед повторным заполнением, а при использовании куска мыла обязательно класть его в мыльницу, которая позволяет воде стекать, пояснили в Роспотребнадзоре. Чтобы обезопасить себя от микробов и вирусов, необходимо обязательно мыть руки до приготовления и приема пищи, перед надеванием контактных линз и нанесением макияжа, а также до манипуляций медицинского характера и прикосновения к поврежденной области кожи.

https://radiosputnik.ru/20240131/shampun-1924376667.html

https://ria.ru/20240223/mikroby-1928990862.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество