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МВД повторно объявило в розыск двух депутатов Рады - РИА Новости, 28.04.2024
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13:12 28.04.2024 (обновлено: 13:46 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/mvd-1942910867.html
МВД повторно объявило в розыск двух депутатов Рады
МВД повторно объявило в розыск двух депутатов Рады - РИА Новости, 28.04.2024
МВД повторно объявило в розыск двух депутатов Рады
МВД РФ повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:12
2024-04-28T13:46
россия
украина
алексей гончаренко
владимир парасюк
виталий ярема
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МВД РФ повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему*, активиста Геннадия Друзенко*, бизнесмена Сеяра Куршутова* и украинских телеведущих Янину Соколову* и Наталью Мосейчук*, следует из базы ведомства. &quot;Алексей Гончаренко*, 16.9.1980. Переобъявлен&quot;, - следует из базы розыска МВД РФ.Также в розыске переобъявленными значатся депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк*, бывший первый вице-премьер Украины Виталий Ярема*, украинский активист Геннадий Друзенко* и бизнесмен Сеяр Куршутов*. &quot;Янина Соколова*, 6.3.1984. Переобъявлен… Наталья Мосейчук*, 30.5.1973. Переобъявлен&quot;, - следует из базы розыска МВД РФ.Согласно данным базы МВД, все они уже ранее разыскивались, мера пресечения им не избиралась, статья, по которой разыскивались, также не разглашается.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
https://ria.ru/20240427/delo-1942815901.html
https://ria.ru/20240213/rozysk-1927098244.html
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россия, украина, алексей гончаренко, владимир парасюк, виталий ярема, верховная рада украины
Россия, Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Парасюк, Виталий Ярема, Верховная Рада Украины
МВД повторно объявило в розыск двух депутатов Рады

МВД повторно объявило в розыск депутатов Рады Гончаренко и Парасюка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МВД РФ повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему*, активиста Геннадия Друзенко*, бизнесмена Сеяра Куршутова* и украинских телеведущих Янину Соколову* и Наталью Мосейчук*, следует из базы ведомства.
«

"Алексей Гончаренко*, 16.9.1980. Переобъявлен", - следует из базы розыска МВД РФ.

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Также в розыске переобъявленными значатся депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк*, бывший первый вице-премьер Украины Виталий Ярема*, украинский активист Геннадий Друзенко* и бизнесмен Сеяр Куршутов*.
«

"Янина Соколова*, 6.3.1984. Переобъявлен… Наталья Мосейчук*, 30.5.1973. Переобъявлен", - следует из базы розыска МВД РФ.

Согласно данным базы МВД, все они уже ранее разыскивались, мера пресечения им не избиралась, статья, по которой разыскивались, также не разглашается.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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13 февраля, 15:13
 
РоссияУкраинаАлексей ГончаренкоВладимир ПарасюкВиталий ЯремаВерховная Рада Украины
 
 
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