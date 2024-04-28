https://ria.ru/20240428/mvd-1942910867.html

МВД повторно объявило в розыск двух депутатов Рады

МВД повторно объявило в розыск двух депутатов Рады - РИА Новости, 28.04.2024

МВД повторно объявило в розыск двух депутатов Рады

МВД РФ повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:12

2024-04-28T13:12

2024-04-28T13:46

россия

украина

алексей гончаренко

владимир парасюк

виталий ярема

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. МВД РФ повторно объявило в розыск депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка*, а также бывшего первого вице-премьера Украины Виталия Ярему*, активиста Геннадия Друзенко*, бизнесмена Сеяра Куршутова* и украинских телеведущих Янину Соколову* и Наталью Мосейчук*, следует из базы ведомства. "Алексей Гончаренко*, 16.9.1980. Переобъявлен", - следует из базы розыска МВД РФ.Также в розыске переобъявленными значатся депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк*, бывший первый вице-премьер Украины Виталий Ярема*, украинский активист Геннадий Друзенко* и бизнесмен Сеяр Куршутов*. "Янина Соколова*, 6.3.1984. Переобъявлен… Наталья Мосейчук*, 30.5.1973. Переобъявлен", - следует из базы розыска МВД РФ.Согласно данным базы МВД, все они уже ранее разыскивались, мера пресечения им не избиралась, статья, по которой разыскивались, также не разглашается.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

https://ria.ru/20240427/delo-1942815901.html

https://ria.ru/20240213/rozysk-1927098244.html

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россия, украина, алексей гончаренко, владимир парасюк, виталий ярема, верховная рада украины