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Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин - РИА Новости, 28.04.2024
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13:15 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/most-1942911236.html
Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин
Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин - РИА Новости, 28.04.2024
Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин
Более 450 автомобилей к полудню ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, более 100 машин - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:15
2024-04-28T13:15
общество
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Более 450 автомобилей к полудню ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, более 100 машин - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 458 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств", - отмечается в сообщении. Ранее власти Крыма сообщали, что на мосту в период майских праздников планируется увеличить число досмотровых комплексов связи с ожидающимся наплывом туристов.
https://ria.ru/20240103/most-1919608065.html
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
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общество, краснодарский край, тамань (станица), керчь
Общество, Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь
Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин

В очереди к Крымскому мосту в Тамани находится 458 машин, в Керчи — 120 авто

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Более 450 автомобилей к полудню ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, более 100 машин - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 458 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств", - отмечается в сообщении.
Ранее власти Крыма сообщали, что на мосту в период майских праздников планируется увеличить число досмотровых комплексов связи с ожидающимся наплывом туристов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Очередь у Крымского моста увеличилась до 900 машин
3 января, 18:49
 
ОбществоКраснодарский крайТамань (станица)Керчь
 
 
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