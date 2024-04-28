https://ria.ru/20240428/most-1942911236.html

Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин

Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин - РИА Новости, 28.04.2024

Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин

Более 450 автомобилей к полудню ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, более 100 машин - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:15

2024-04-28T13:15

2024-04-28T13:15

общество

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Более 450 автомобилей к полудню ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, более 100 машин - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 458 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств", - отмечается в сообщении. Ранее власти Крыма сообщали, что на мосту в период майских праздников планируется увеличить число досмотровых комплексов связи с ожидающимся наплывом туристов.

https://ria.ru/20240103/most-1919608065.html

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, краснодарский край, тамань (станица), керчь