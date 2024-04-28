https://ria.ru/20240428/most-1942911236.html
Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин
Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин - РИА Новости, 28.04.2024
Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин
Более 450 автомобилей к полудню ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, более 100 машин - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:15
2024-04-28T13:15
2024-04-28T13:15
общество
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Более 450 автомобилей к полудню ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, более 100 машин - со стороны Крыма, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 458 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств", - отмечается в сообщении. Ранее власти Крыма сообщали, что на мосту в период майских праздников планируется увеличить число досмотровых комплексов связи с ожидающимся наплывом туристов.
https://ria.ru/20240103/most-1919608065.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, тамань (станица), керчь
Общество, Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь
Очередь у Крымского моста к полудню составляет около 600 машин
В очереди к Крымскому мосту в Тамани находится 458 машин, в Керчи — 120 авто