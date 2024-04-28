https://ria.ru/20240428/mosstat-1942900477.html

Мосстат посчитал, насколько в столице подорожали яйца

Мосстат посчитал, насколько в столице подорожали яйца - РИА Новости, 28.04.2024

Мосстат посчитал, насколько в столице подорожали яйца

Цены на яйца в Москве с начала года выросли почти на 8%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T11:06

2024-04-28T11:06

2024-04-28T11:06

экономика

москва

московская область (подмосковье)

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Цены на яйца в Москве с начала года выросли почти на 8%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. "По данным Мосстата, индекс потребительских цен на яйца в Москве в марте 2024 года составил 101,29. Таким образом, рост цен на яйца в марте в сравнении с февралем составил 1,29%. С начала года рост цен на яйца составил 7,66%", - рассказали в пресс-службе. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен, указав, что в первом квартале наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца.

https://ria.ru/20240402/proverki-1937302824.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, московская область (подмосковье), россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)