https://ria.ru/20240428/mosstat-1942900477.html
Мосстат посчитал, насколько в столице подорожали яйца
Мосстат посчитал, насколько в столице подорожали яйца - РИА Новости, 28.04.2024
Мосстат посчитал, насколько в столице подорожали яйца
Цены на яйца в Москве с начала года выросли почти на 8%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:06
2024-04-28T11:06
2024-04-28T11:06
экономика
москва
московская область (подмосковье)
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Цены на яйца в Москве с начала года выросли почти на 8%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. "По данным Мосстата, индекс потребительских цен на яйца в Москве в марте 2024 года составил 101,29. Таким образом, рост цен на яйца в марте в сравнении с февралем составил 1,29%. С начала года рост цен на яйца составил 7,66%", - рассказали в пресс-службе. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен, указав, что в первом квартале наметилось снижение оптово-отпускных цен на яйца.
https://ria.ru/20240402/proverki-1937302824.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, московская область (подмосковье), россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Мосстат посчитал, насколько в столице подорожали яйца
Мосстат: цены на яйца в Москве с начала года выросли почти на восемь процентов