https://ria.ru/20240428/moskva-1942897121.html

Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице

Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице - РИА Новости, 28.04.2024

Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Москве практически не выросли с начала года, рост составил 1,27%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T10:17

2024-04-28T10:17

2024-04-28T11:14

москва

московская область (подмосковье)

россия

экономика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Москве практически не выросли с начала года, рост составил 1,27%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Ранее "Коммерсант" опубликовал информацию, что цены на хлеб в ряде регионов России выросли на 10-15% с начала года. "В Москве индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия составляет 100,01%. Таким образом, рост цен на эту категорию товаров в сравнении с февралем составил 0,01%. А с начала года рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составил 1,27%", - рассказали в пресс-службе.

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Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), россия, экономика