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Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице - РИА Новости, 28.04.2024
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10:17 28.04.2024 (обновлено: 11:14 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/moskva-1942897121.html
Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице
Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице - РИА Новости, 28.04.2024
Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице
Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Москве практически не выросли с начала года, рост составил 1,27%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:17
2024-04-28T11:14
москва
московская область (подмосковье)
россия
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Москве практически не выросли с начала года, рост составил 1,27%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Ранее "Коммерсант" опубликовал информацию, что цены на хлеб в ряде регионов России выросли на 10-15% с начала года. "В Москве индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия составляет 100,01%. Таким образом, рост цен на эту категорию товаров в сравнении с февралем составил 0,01%. А с начала года рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составил 1,27%", - рассказали в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), россия, экономика
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Экономика
Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице

Мосстат: рост цен на хлеб в столице с начала года составил 1,27 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкГотовая хлебобулочная продукция
Готовая хлебобулочная продукция - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Готовая хлебобулочная продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Москве практически не выросли с начала года, рост составил 1,27%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области.
Ранее "Коммерсант" опубликовал информацию, что цены на хлеб в ряде регионов России выросли на 10-15% с начала года.
"В Москве индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия составляет 100,01%. Таким образом, рост цен на эту категорию товаров в сравнении с февралем составил 0,01%. А с начала года рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составил 1,27%", - рассказали в пресс-службе.
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