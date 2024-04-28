https://ria.ru/20240428/moskva-1942897121.html
Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице
Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице - РИА Новости, 28.04.2024
Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице
Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Москве практически не выросли с начала года, рост составил 1,27%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:17
2024-04-28T10:17
2024-04-28T11:14
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Москве практически не выросли с начала года, рост составил 1,27%, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области. Ранее "Коммерсант" опубликовал информацию, что цены на хлеб в ряде регионов России выросли на 10-15% с начала года. "В Москве индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия составляет 100,01%. Таким образом, рост цен на эту категорию товаров в сравнении с февралем составил 0,01%. А с начала года рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия составил 1,27%", - рассказали в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, московская область (подмосковье), россия, экономика
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Экономика
Мосстат отчитался о ценах на хлеб в столице
Мосстат: рост цен на хлеб в столице с начала года составил 1,27 процента