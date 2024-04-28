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В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 28.04.2024
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20:05 28.04.2024 (обновлено: 21:13 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/miting-1942956995.html
В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах
В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 28.04.2024
В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах
Члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане проводят митинг в центре Тбилиси против закона об иноагентах, передает РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T20:05
2024-04-28T21:13
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ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане проводят митинг в центре Тбилиси против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Активисты собрались на площади Республики в центре столицы, позже планируется проведение шествия к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели. Участники акции держат в руках флаги Евросоюза и скандируют "Нет российскому закону!". Оппозиционеры и НПО анонсировали митинг после того как стало известно, что 29 апреля правящая партия "Грузинская мечта" планирует проведение акции в поддержку закона. По данным СМИ, правящая партия мобилизует сторонников с регионов. Ранее парламент Грузии большинством уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Параллельно парламентским процедурам в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста против закона. Теперь парламент должен рассмотреть законопроект во втором чтении на комитете и на пленарном заседании. Комитетские и пленарное рассмотрение закона об иноагентах продолжится на следующей неделе. В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что применение законов об иноагентах является нормальной мировой практикой, поскольку ни одно государство не хочет вмешательства в свою внутреннюю политику, а законопроект об иноагентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России. По словам Пескова, абсурдно считать инициативу парламента Грузии "русским проектом". Он напомнил, что первое государство, в котором была введена система борьбы с иностранными агентами, - это США.
https://ria.ru/20240423/gruzii-1941687528.html
https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html
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4.7
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353
60
353
60
Обстановка в Тбилиси, где проходит митинг против закона об иноагентах
Обстановка в Тбилиси, где проходит митинг против закона об иноагентах. Участники акции идут к зданию парламента.
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РИА Новости
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в мире, грузия, россия, тбилиси, дмитрий песков, парламентские выборы в грузии
В мире, Грузия, Россия, Тбилиси, Дмитрий Песков, Парламентские выборы в Грузии
В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах

На площади Республики в Тбилиси проходит митинг против закона об иноагентах

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане проводят митинг в центре Тбилиси против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты собрались на площади Республики в центре столицы, позже планируется проведение шествия к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели. Участники акции держат в руках флаги Евросоюза и скандируют "Нет российскому закону!".
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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Оппозиционеры и НПО анонсировали митинг после того как стало известно, что 29 апреля правящая партия "Грузинская мечта" планирует проведение акции в поддержку закона. По данным СМИ, правящая партия мобилизует сторонников с регионов.
Ранее парламент Грузии большинством уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Параллельно парламентским процедурам в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста против закона. Теперь парламент должен рассмотреть законопроект во втором чтении на комитете и на пленарном заседании. Комитетские и пленарное рассмотрение закона об иноагентах продолжится на следующей неделе.
В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что применение законов об иноагентах является нормальной мировой практикой, поскольку ни одно государство не хочет вмешательства в свою внутреннюю политику, а законопроект об иноагентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России. По словам Пескова, абсурдно считать инициативу парламента Грузии "русским проектом". Он напомнил, что первое государство, в котором была введена система борьбы с иностранными агентами, - это США.
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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В миреГрузияРоссияТбилисиДмитрий ПесковПарламентские выборы в Грузии
 
 
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