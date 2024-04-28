https://ria.ru/20240428/miting-1942956995.html

В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 28.04.2024

В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах

Члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане проводят митинг в центре Тбилиси против закона об иноагентах, передает РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T20:05

2024-04-28T20:05

2024-04-28T21:13

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парламентские выборы в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане проводят митинг в центре Тбилиси против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Активисты собрались на площади Республики в центре столицы, позже планируется проведение шествия к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели. Участники акции держат в руках флаги Евросоюза и скандируют "Нет российскому закону!". Оппозиционеры и НПО анонсировали митинг после того как стало известно, что 29 апреля правящая партия "Грузинская мечта" планирует проведение акции в поддержку закона. По данным СМИ, правящая партия мобилизует сторонников с регионов. Ранее парламент Грузии большинством уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Параллельно парламентским процедурам в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста против закона. Теперь парламент должен рассмотреть законопроект во втором чтении на комитете и на пленарном заседании. Комитетские и пленарное рассмотрение закона об иноагентах продолжится на следующей неделе. В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что применение законов об иноагентах является нормальной мировой практикой, поскольку ни одно государство не хочет вмешательства в свою внутреннюю политику, а законопроект об иноагентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России. По словам Пескова, абсурдно считать инициативу парламента Грузии "русским проектом". Он напомнил, что первое государство, в котором была введена система борьбы с иностранными агентами, - это США.

https://ria.ru/20240423/gruzii-1941687528.html

https://ria.ru/20240417/inoagenty-1940608090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в Тбилиси, где проходит митинг против закона об иноагентах Обстановка в Тбилиси, где проходит митинг против закона об иноагентах. Участники акции идут к зданию парламента. 2024-04-28T20:05 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, россия, тбилиси, дмитрий песков, парламентские выборы в грузии