В Тбилиси начался митинг против закона об иноагентах
На площади Республики в Тбилиси проходит митинг против закона об иноагентах
ТБИЛИСИ, 28 апр - РИА Новости. Члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане проводят митинг в центре Тбилиси против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
Активисты собрались на площади Республики в центре столицы, позже планируется проведение шествия к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели. Участники акции держат в руках флаги Евросоюза и скандируют "Нет российскому закону!".
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Оппозиционеры и НПО анонсировали митинг после того как стало известно, что 29 апреля правящая партия "Грузинская мечта" планирует проведение акции в поддержку закона. По данным СМИ, правящая партия мобилизует сторонников с регионов.
Ранее парламент Грузии большинством уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Параллельно парламентским процедурам в Тбилиси проходят непрерывные акции протеста против закона. Теперь парламент должен рассмотреть законопроект во втором чтении на комитете и на пленарном заседании. Комитетские и пленарное рассмотрение закона об иноагентах продолжится на следующей неделе.
В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что применение законов об иноагентах является нормальной мировой практикой, поскольку ни одно государство не хочет вмешательства в свою внутреннюю политику, а законопроект об иноагентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России. По словам Пескова, абсурдно считать инициативу парламента Грузии "русским проектом". Он напомнил, что первое государство, в котором была введена система борьбы с иностранными агентами, - это США.