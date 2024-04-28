https://ria.ru/20240428/minirovanie-1942969202.html

Польский генерал призвал установить минные поля на границе с Россией

Польский генерал призвал установить минные поля на границе с Россией - РИА Новости, 28.04.2024

Польский генерал призвал установить минные поля на границе с Россией

Польше необходимо заминировать границу с Россией, заявил бывший замминистра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T22:59

2024-04-28T22:59

2024-04-28T23:37

россия

белоруссия

польша

вальдемар скшипчак

нато

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Польше необходимо заминировать границу с Россией, заявил бывший замминистра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi. "Опыт войны на Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонительные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. В военное время укрепления на приграничных территориях строить может быть уже слишком поздно. Я убежден, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений", — сказал он.При этом генерал подчеркнул, что "угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет". "Однако нам нужно готовиться, создавать вооруженные силы, состоящие из хорошо вооруженных и мотивированных солдат. Если мы будем сильными, никакая война не начнется", — отметил он. Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20240428/peskov-1942922463.html

https://ria.ru/20240426/polsha-1942553778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, польша, вальдемар скшипчак, нато, владимир путин, такер карлсон