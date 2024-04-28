Польский генерал призвал установить минные поля на границе с Россией
Польский генерал Скшипчак: на границе с РФ и Белоруссией нужны минные поля
© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Польше необходимо заминировать границу с Россией, заявил бывший замминистра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi.
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"Опыт войны на Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонительные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. В военное время укрепления на приграничных территориях строить может быть уже слишком поздно. Я убежден, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений", — сказал он.
При этом генерал подчеркнул, что "угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет".
"Однако нам нужно готовиться, создавать вооруженные силы, состоящие из хорошо вооруженных и мотивированных солдат. Если мы будем сильными, никакая война не начнется", — отметил он.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.