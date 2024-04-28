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Польский генерал призвал установить минные поля на границе с Россией - РИА Новости, 28.04.2024
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22:59 28.04.2024 (обновлено: 23:37 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/minirovanie-1942969202.html
Польский генерал призвал установить минные поля на границе с Россией
Польский генерал призвал установить минные поля на границе с Россией - РИА Новости, 28.04.2024
Польский генерал призвал установить минные поля на границе с Россией
Польше необходимо заминировать границу с Россией, заявил бывший замминистра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T22:59
2024-04-28T23:37
россия
белоруссия
польша
вальдемар скшипчак
нато
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Польше необходимо заминировать границу с Россией, заявил бывший замминистра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi. &quot;Опыт войны на Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонительные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. В военное время укрепления на приграничных территориях строить может быть уже слишком поздно. Я убежден, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений&quot;, — сказал он.При этом генерал подчеркнул, что "угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет". "Однако нам нужно готовиться, создавать вооруженные силы, состоящие из хорошо вооруженных и мотивированных солдат. Если мы будем сильными, никакая война не начнется", — отметил он. Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942922463.html
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россия, белоруссия, польша, вальдемар скшипчак, нато, владимир путин, такер карлсон
Россия, Белоруссия, Польша, Вальдемар Скшипчак, НАТО, Владимир Путин, Такер Карлсон
Польский генерал призвал установить минные поля на границе с Россией

Польский генерал Скшипчак: на границе с РФ и Белоруссией нужны минные поля

© Фото : Mariusz Błaszczak/TwitterПротивотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© Фото : Mariusz Błaszczak/Twitter
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Польше необходимо заминировать границу с Россией, заявил бывший замминистра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в интервью порталу Delfi.
«

"Опыт войны на Украине показывает, что знания о том, как строить укрепления, оборонительные позиции, минные поля, чтобы остановить врага, снова актуальны. Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. В военное время укрепления на приграничных территориях строить может быть уже слишком поздно. Я убежден, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений", — сказал он.

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При этом генерал подчеркнул, что "угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет".
"Однако нам нужно готовиться, создавать вооруженные силы, состоящие из хорошо вооруженных и мотивированных солдат. Если мы будем сильными, никакая война не начнется", — отметил он.
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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РоссияБелоруссияПольшаВальдемар СкшипчакНАТОВладимир ПутинТакер Карлсон
 
 
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