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В Минобороны рассказали о ночной работе в зоне СВО поисковиков на Ми-8
В Минобороны рассказали о ночной работе в зоне СВО поисковиков на Ми-8 - РИА Новости, 28.04.2024
В Минобороны рассказали о ночной работе в зоне СВО поисковиков на Ми-8
Минобороны России опубликовало видео работы поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8 ВКС России в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T05:03
2024-04-28T05:03
2024-04-28T05:04
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8 ВКС России в зоне спецоперации. "Получили задачу на поисково-спасательное обеспечение ударной группы в ночное время. Вылетели, взяли с собой тепловизоры, приборы ночного видения, всегда держали на виду ударную группу, при резких маневрах подсказывали командиру экипажа с какой стороны она находится. Работу ударной группы так же наблюдали, после выполнения задачи успешно вернулись на аэродром вылета", – рассказал старший инструктор-спасатель Роман. Данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Его основные задачи - непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.
https://ria.ru/20240312/drg-1932553391.html
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россия, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ
В Минобороны рассказали о ночной работе в зоне СВО поисковиков на Ми-8
Минобороны опубликовало видео работы поисково-спасательной группы на Ми-8