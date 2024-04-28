Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о ночной работе в зоне СВО поисковиков на Ми-8 - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 28.04.2024 (обновлено: 05:04 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/mi-8-1942876720.html
В Минобороны рассказали о ночной работе в зоне СВО поисковиков на Ми-8
В Минобороны рассказали о ночной работе в зоне СВО поисковиков на Ми-8 - РИА Новости, 28.04.2024
В Минобороны рассказали о ночной работе в зоне СВО поисковиков на Ми-8
Минобороны России опубликовало видео работы поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8 ВКС России в зоне спецоперации. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T05:03
2024-04-28T05:04
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890828498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df44073dcc8ccc3dc7d8ec0c67d6e948.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8 ВКС России в зоне спецоперации. "Получили задачу на поисково-спасательное обеспечение ударной группы в ночное время. Вылетели, взяли с собой тепловизоры, приборы ночного видения, всегда держали на виду ударную группу, при резких маневрах подсказывали командиру экипажа с какой стороны она находится. Работу ударной группы так же наблюдали, после выполнения задачи успешно вернулись на аэродром вылета", – рассказал старший инструктор-спасатель Роман. Данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Его основные задачи - непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.
https://ria.ru/20240312/drg-1932553391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890828498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_144d3b8ac28c1daf4a36850b6e745ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ
В Минобороны рассказали о ночной работе в зоне СВО поисковиков на Ми-8

Минобороны опубликовало видео работы поисково-спасательной группы на Ми-8

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГруппа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО
Группа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Группа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео работы поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8 ВКС России в зоне спецоперации.
"Получили задачу на поисково-спасательное обеспечение ударной группы в ночное время. Вылетели, взяли с собой тепловизоры, приборы ночного видения, всегда держали на виду ударную группу, при резких маневрах подсказывали командиру экипажа с какой стороны она находится. Работу ударной группы так же наблюдали, после выполнения задачи успешно вернулись на аэродром вылета", – рассказал старший инструктор-спасатель Роман.
Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Сподарюшино - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских ДРГ
12 марта, 17:24
Данное подразделение включает в себя группу огневой поддержки, а также медицинского работника. Его основные задачи - непрерывное наблюдение за обстановкой, эвакуация и спасение пилотов, их транспортировка в военно-медицинское учреждение.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала