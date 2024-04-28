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В МЧС ожидают спад уровня воды в реке Тобол в Кургане ниже опасной отметки - РИА Новости, 28.04.2024
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07:41 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/mchs-1942883574.html
В МЧС ожидают спад уровня воды в реке Тобол в Кургане ниже опасной отметки
В МЧС ожидают спад уровня воды в реке Тобол в Кургане ниже опасной отметки - РИА Новости, 28.04.2024
В МЧС ожидают спад уровня воды в реке Тобол в Кургане ниже опасной отметки
Спад уровня воды в створе реки Тобол в Кургане ниже отметки опасного явления (850 сантиметров) ожидается в ближайшие 2-4 суток, в Белозерском округе... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:41
2024-04-28T07:41
курган
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Спад уровня воды в створе реки Тобол в Кургане ниже отметки опасного явления (850 сантиметров) ожидается в ближайшие 2-4 суток, в Белозерском округе прогнозируют умеренный рост воды до 25 сантиметров, сообщил в воскресенье пресс-центр главного управления МЧС России по региону."В ближайшие 2-4 суток в створе реке Тобол в Кургане ожидается спад уровня воды ниже отметки опасного явления (850 сантиметров). В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +5...+25 сантиметров", - говорится в прогнозе, размещенном на сайте ведомства.Исходя из этого в ближайшие один-два дня возможно затопление жилых домов и приусадебных участков придомовых территорий населенных пунктов Волосникова, Усть-Суерское Белозерского округа, уточнили в ведомстве.На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от минус 10 до минус 30 сантиметров), поясняет МЧС.
https://ria.ru/20240424/pavodki-1942107377.html
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курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество
Курган, Наводнения в России — 2024, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Общество
В МЧС ожидают спад уровня воды в реке Тобол в Кургане ниже опасной отметки

МЧС: в ближайшие дни в Тоболе в Кургане уровень воды упадет ниже опасной отметки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМестные жители на берегу реки Тобол в Кургане
Местные жители на берегу реки Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Местные жители на берегу реки Тобол в Кургане. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Спад уровня воды в створе реки Тобол в Кургане ниже отметки опасного явления (850 сантиметров) ожидается в ближайшие 2-4 суток, в Белозерском округе прогнозируют умеренный рост воды до 25 сантиметров, сообщил в воскресенье пресс-центр главного управления МЧС России по региону.
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"В ближайшие 2-4 суток в створе реке Тобол в Кургане ожидается спад уровня воды ниже отметки опасного явления (850 сантиметров). В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +5...+25 сантиметров", - говорится в прогнозе, размещенном на сайте ведомства.
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На реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от минус 10 до минус 30 сантиметров), поясняет МЧС.
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КурганНаводнения в России — 2024Тобол (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияОбщество
 
 
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