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В "городе инков" на Марсе нашли "жутких пауков" - РИА Новости, 28.04.2024
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Наука
 
06:19 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/mars-1942880237.html
В "городе инков" на Марсе нашли "жутких пауков"
В "городе инков" на Марсе нашли "жутких пауков" - РИА Новости, 28.04.2024
В "городе инков" на Марсе нашли "жутких пауков"
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки поверхности Марса, на которых можно увидеть образования, похожие на "жутких пауков", пишет портал... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T06:19
2024-04-28T06:19
наука
космос - риа наука
марс
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки поверхности Марса, на которых можно увидеть образования, похожие на "жутких пауков", пишет портал Science Alert."Конечно, это не настоящие живые паукообразные; скорее, это темные, тонкие образования на марсианской поверхности, полностью сформированные в результате небиологических процессов", — говорится в статье.Данные образование называют "пауками" из-за внешнего сходства: темное пятно в центре, окруженное тонкими полосами, расходящимися во все стороны. Как отмечает Science Alert, указанные "пауки" на поверхности Марса образуются в результате сезонных изменений на планете, когда экстремальные температуры сменяются потеплением.Под воздействием солнца лед из углекислого газа принимает газообразную форму: он вырывается наружу в виде гейзеров через трещины, а затем оседает на поверхности. В результате этого процесса подо льдом образуются паукообразные узоры.При этом, как замечает Science Alert, больше всего "пауков" на опубликованных ЕКА снимках заметно на территории марсианского "города инков" – странного образования на поверхности планеты, названного так из-за внешней схожести с древними руинами в Перу.
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космос - риа наука, марс, европейское космическое агентство
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Европейское космическое агентство
В "городе инков" на Марсе нашли "жутких пауков"

Science Alert: на Марсе запечатлели образования, похожие на "пауков"

© European Space Agency"Пауки" в "городе инков" на поверхности Марса
Пауки в городе инков на поверхности Марса
© European Space Agency
"Пауки" в "городе инков" на поверхности Марса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки поверхности Марса, на которых можно увидеть образования, похожие на "жутких пауков", пишет портал Science Alert.
"Конечно, это не настоящие живые паукообразные; скорее, это темные, тонкие образования на марсианской поверхности, полностью сформированные в результате небиологических процессов", — говорится в статье.
Данные образование называют "пауками" из-за внешнего сходства: темное пятно в центре, окруженное тонкими полосами, расходящимися во все стороны. Как отмечает Science Alert, указанные "пауки" на поверхности Марса образуются в результате сезонных изменений на планете, когда экстремальные температуры сменяются потеплением.
Под воздействием солнца лед из углекислого газа принимает газообразную форму: он вырывается наружу в виде гейзеров через трещины, а затем оседает на поверхности. В результате этого процесса подо льдом образуются паукообразные узоры.
При этом, как замечает Science Alert, больше всего "пауков" на опубликованных ЕКА снимках заметно на территории марсианского "города инков" – странного образования на поверхности планеты, названного так из-за внешней схожести с древними руинами в Перу.
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