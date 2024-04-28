https://ria.ru/20240428/mars-1942880237.html
В "городе инков" на Марсе нашли "жутких пауков"
В "городе инков" на Марсе нашли "жутких пауков" - РИА Новости, 28.04.2024
В "городе инков" на Марсе нашли "жутких пауков"
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки поверхности Марса, на которых можно увидеть образования, похожие на "жутких пауков", пишет портал... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T06:19
2024-04-28T06:19
2024-04-28T06:19
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки поверхности Марса, на которых можно увидеть образования, похожие на "жутких пауков", пишет портал Science Alert."Конечно, это не настоящие живые паукообразные; скорее, это темные, тонкие образования на марсианской поверхности, полностью сформированные в результате небиологических процессов", — говорится в статье.Данные образование называют "пауками" из-за внешнего сходства: темное пятно в центре, окруженное тонкими полосами, расходящимися во все стороны. Как отмечает Science Alert, указанные "пауки" на поверхности Марса образуются в результате сезонных изменений на планете, когда экстремальные температуры сменяются потеплением.Под воздействием солнца лед из углекислого газа принимает газообразную форму: он вырывается наружу в виде гейзеров через трещины, а затем оседает на поверхности. В результате этого процесса подо льдом образуются паукообразные узоры.При этом, как замечает Science Alert, больше всего "пауков" на опубликованных ЕКА снимках заметно на территории марсианского "города инков" – странного образования на поверхности планеты, названного так из-за внешней схожести с древними руинами в Перу.
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космос - риа наука, марс, европейское космическое агентство
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Европейское космическое агентство
В "городе инков" на Марсе нашли "жутких пауков"
Science Alert: на Марсе запечатлели образования, похожие на "пауков"
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости.
Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки поверхности Марса, на которых можно увидеть образования, похожие на "жутких пауков", пишет портал Science Alert
.
"Конечно, это не настоящие живые паукообразные; скорее, это темные, тонкие образования на марсианской поверхности, полностью сформированные в результате небиологических процессов", — говорится в статье.
Данные образование называют "пауками" из-за внешнего сходства: темное пятно в центре, окруженное тонкими полосами, расходящимися во все стороны. Как отмечает Science Alert, указанные "пауки" на поверхности Марса
образуются в результате сезонных изменений на планете, когда экстремальные температуры сменяются потеплением.
Под воздействием солнца лед из углекислого газа принимает газообразную форму: он вырывается наружу в виде гейзеров через трещины, а затем оседает на поверхности. В результате этого процесса подо льдом образуются паукообразные узоры.
При этом, как замечает Science Alert, больше всего "пауков" на опубликованных ЕКА снимках заметно на территории марсианского "города инков" – странного образования на поверхности планеты, названного так из-за внешней схожести с древними руинами в Перу.