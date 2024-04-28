https://ria.ru/20240428/markirovka-1942864374.html
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев - РИА Новости, 28.04.2024
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев
Минпромторг России предлагает с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года провести в стране эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и ряда других видов... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T00:24
2024-04-28T00:24
2024-04-28T00:24
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минпромторг России предлагает с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года провести в стране эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и ряда других видов бакалейной продукции, следует из соответствующего проекта постановления кабмина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции", - говорится в документе. Так, в перечне продукции, которую предлагается включить в эксперимент, находятся в том числе сушеные овощи, ваниль, корица, гвоздика, хрустящие хлебцы, сухари, гренки и ряд других позиций. При этом в пояснительной записке к проекту со ссылкой на данные оператора системы маркировки "Честный знак" говорится, что более 20% производителей и импортеров бакалейной продукции уже зарегистрированы в информационной системе мониторинга как участники оборота иной пищевой продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации. "Таким образом, у ряда участников эксперимента уже есть опыт работы с маркировкой, понимание ее особенностей и принципов работы оборудования, необходимого для маркировки пищевой продукции… Целями эксперимента является апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту указанной группы товаров", - добавляется в записке.
https://ria.ru/20240422/putin-1941597166.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев
Минпромторг предложил с 1 июля начать проводить маркировку сухариков и хлебцев
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минпромторг России предлагает с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года провести в стране эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и ряда других видов бакалейной продукции, следует из соответствующего проекта постановления кабмина, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции", - говорится в документе.
Так, в перечне продукции, которую предлагается включить в эксперимент, находятся в том числе сушеные овощи, ваниль, корица, гвоздика, хрустящие хлебцы, сухари, гренки и ряд других позиций.
При этом в пояснительной записке к проекту со ссылкой на данные оператора системы маркировки "Честный знак" говорится, что более 20% производителей и импортеров бакалейной продукции уже зарегистрированы в информационной системе мониторинга как участники оборота иной пищевой продукции, подлежащей маркировке средствами идентификации.
"Таким образом, у ряда участников эксперимента уже есть опыт работы с маркировкой, понимание ее особенностей и принципов работы оборудования, необходимого для маркировки пищевой продукции… Целями эксперимента является апробация полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту указанной группы товаров", - добавляется в записке.