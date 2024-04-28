https://ria.ru/20240428/litva-1942909415.html

В Госдуме назвали коллаж посла Литвы о Крымском мосту помешательством

В Госдуме назвали коллаж посла Литвы о Крымском мосту помешательством - РИА Новости, 28.04.2024

В Госдуме назвали коллаж посла Литвы о Крымском мосту помешательством

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал помешательством на русофобии коллаж посла Литвы с намеком на удар по... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:00

2024-04-28T13:00

2024-04-28T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал помешательством на русофобии коллаж посла Литвы с намеком на удар по Крымскому мосту и призвал российских правоохранителей возбудить уголовное дело. Ранее посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. Он распространил коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. "На лицо явное помешательство на русофобии и человеконенавистничество. Уверен, что Линкявичюса необходимо объявить в международный розыск как преступника и террориста", - сказал Шеремет РИА Новости. Он также призвал правоохранительные органы рассмотреть наличие состава преступления в публикации посла и возбудить уголовное дело. Ранее угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях".

https://ria.ru/20240428/vyvod-1942906032.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, линас линкявичюс, михаил шеремет, дмитрий полянский, оон