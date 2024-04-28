В Госдуме назвали коллаж посла Литвы о Крымском мосту помешательством
Депутат Шеремет назвал коллаж посла Литвы о Крымском мосту помешательством
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал помешательством на русофобии коллаж посла Литвы с намеком на удар по Крымскому мосту и призвал российских правоохранителей возбудить уголовное дело.
Ранее посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. Он распространил коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты.
© Страница в X Линаса ЛинкявичюсаСкриншот поста литовского дипломата Линкявичюса в соцсети X
© Страница в X Линаса Линкявичюса
Скриншот поста литовского дипломата Линкявичюса в соцсети X
"На лицо явное помешательство на русофобии и человеконенавистничество. Уверен, что Линкявичюса необходимо объявить в международный розыск как преступника и террориста", - сказал Шеремет РИА Новости.
Он также призвал правоохранительные органы рассмотреть наличие состава преступления в публикации посла и возбудить уголовное дело.
Ранее угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях".