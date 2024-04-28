https://ria.ru/20240428/lider-1942927428.html

Лидера группы "Коррозия металла" привезли в суд

Лидера группы "Коррозия металла" привезли в суд - РИА Новости, 28.04.2024

Лидера группы "Коррозия металла" привезли в суд

Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого привезли в нижегородский суд, где будет принято решение по административному протоколу, составленному на него РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:25

2024-04-28T15:25

2024-04-28T15:27

сергей троицкий

коррозия металла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942896442_0:153:2875:1770_1920x0_80_0_0_1080d1c5e5cc2161055ff84bc18177c4.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого привезли в нижегородский суд, где будет принято решение по административному протоколу, составленному на него за демонстрацию нацистской символики, передает корреспондент РИА Новости из зала Нижегородского районного суда. Сам Троицкий рассказал корреспонденту агентства, что нацистскую символику музыканты не пропагандировали, а претензии могли возникнуть "к черепам и костям" в элементах одежды. Вместе с Троицким в суд доставили двух гитаристов группы - Дани и Рэма. Ранее региональное управление МВД сообщило, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При проведении оперативных мероприятий были изъяты книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами. Ранее директор группы "Коррозия Металла" Мария Рунова заявила РИА Новости, что лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По её словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы". "Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал.

https://ria.ru/20240416/malchik-1940468104.html

https://ria.ru/20240310/simvolika-1932150657.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей троицкий, коррозия металла