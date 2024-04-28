https://ria.ru/20240428/lider-1942927428.html
Лидера группы "Коррозия металла" привезли в суд
Лидера группы "Коррозия металла" привезли в суд - РИА Новости, 28.04.2024
Лидера группы "Коррозия металла" привезли в суд
Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого привезли в нижегородский суд, где будет принято решение по административному протоколу, составленному на него РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:25
2024-04-28T15:25
2024-04-28T15:27
сергей троицкий
коррозия металла
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого привезли в нижегородский суд, где будет принято решение по административному протоколу, составленному на него за демонстрацию нацистской символики, передает корреспондент РИА Новости из зала Нижегородского районного суда. Сам Троицкий рассказал корреспонденту агентства, что нацистскую символику музыканты не пропагандировали, а претензии могли возникнуть "к черепам и костям" в элементах одежды. Вместе с Троицким в суд доставили двух гитаристов группы - Дани и Рэма. Ранее региональное управление МВД сообщило, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При проведении оперативных мероприятий были изъяты книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами. Ранее директор группы "Коррозия Металла" Мария Рунова заявила РИА Новости, что лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По её словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы". "Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал.
https://ria.ru/20240416/malchik-1940468104.html
https://ria.ru/20240310/simvolika-1932150657.html
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сергей троицкий, коррозия металла
Сергей Троицкий, Коррозия металла
Лидера группы "Коррозия металла" привезли в суд
Солиста "Коррозии металла" Троицкого привезли в нижегородский суд
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Солиста группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого привезли в нижегородский суд, где будет принято решение по административному протоколу, составленному на него за демонстрацию нацистской символики, передает корреспондент РИА Новости из зала Нижегородского районного суда.
Сам Троицкий рассказал корреспонденту агентства, что нацистскую символику музыканты не пропагандировали, а претензии могли возникнуть "к черепам и костям" в элементах одежды.
Вместе с Троицким в суд доставили двух гитаристов группы - Дани и Рэма.
Ранее региональное управление МВД сообщило, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При проведении оперативных мероприятий были изъяты книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами.
Ранее директор группы "Коррозия Металла" Мария Рунова заявила РИА Новости, что лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По её словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".
"Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал.