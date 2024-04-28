https://ria.ru/20240428/lekarstva-1942926420.html

В России сократили срок выдачи лекарств детям с редкими заболеваниями

В России сократили срок выдачи лекарств детям с редкими заболеваниями - РИА Новости, 28.04.2024

В России сократили срок выдачи лекарств детям с редкими заболеваниями

Детей с орфанными заболеваниями будут обеспечивать лекарствами в течение нескольких дней с момента определения потребности, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T15:11

2024-04-28T15:11

2024-04-28T15:11

общество

россия

фонд "круг добра"

правительство рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Детей с орфанными заболеваниями будут обеспечивать лекарствами в течение нескольких дней с момента определения потребности, сообщается в Telegram-канале правительства РФ. "Правительство уточнило порядок обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями. Правительство урегулировало порядок обеспечения подопечных фонда "Круг добра" лекарствами из резерва, который формируется на базе региональных и федеральных медицинских организаций. Теперь препараты будут предоставлять в течение нескольких дней с момента определения потребности", - говорится в сообщении. Уточняется, что врачебная комиссия медицинской организации должна сформировать заявку в срок до двух рабочих дней. Экспертный совет фонда "Круг добра" должен принять решение о выдаче препарата в течение трех рабочих дней Фонд "Круг добра" создан в 2021 году по инициативе президента России. Фонд получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации.

https://ria.ru/20240116/preparaty-1921600945.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, фонд "круг добра", правительство рф