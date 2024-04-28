https://ria.ru/20240428/lekarstva-1942926420.html
В России сократили срок выдачи лекарств детям с редкими заболеваниями
В России сократили срок выдачи лекарств детям с редкими заболеваниями - РИА Новости, 28.04.2024
В России сократили срок выдачи лекарств детям с редкими заболеваниями
Детей с орфанными заболеваниями будут обеспечивать лекарствами в течение нескольких дней с момента определения потребности, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T15:11
2024-04-28T15:11
2024-04-28T15:11
общество
россия
фонд "круг добра"
правительство рф
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Детей с орфанными заболеваниями будут обеспечивать лекарствами в течение нескольких дней с момента определения потребности, сообщается в Telegram-канале правительства РФ. "Правительство уточнило порядок обеспечения лекарствами детей с орфанными заболеваниями. Правительство урегулировало порядок обеспечения подопечных фонда "Круг добра" лекарствами из резерва, который формируется на базе региональных и федеральных медицинских организаций. Теперь препараты будут предоставлять в течение нескольких дней с момента определения потребности", - говорится в сообщении. Уточняется, что врачебная комиссия медицинской организации должна сформировать заявку в срок до двух рабочих дней. Экспертный совет фонда "Круг добра" должен принять решение о выдаче препарата в течение трех рабочих дней Фонд "Круг добра" создан в 2021 году по инициативе президента России. Фонд получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации.
https://ria.ru/20240116/preparaty-1921600945.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "круг добра", правительство рф
Общество, Россия, Фонд "Круг добра", Правительство РФ
В России сократили срок выдачи лекарств детям с редкими заболеваниями
Срок выдачи лекарств детям с редкими заболеваниями сократили до нескольких дней