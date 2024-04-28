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Ветерану СВО из Киргизии предоставят временное убежище в России - РИА Новости, 28.04.2024
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https://ria.ru/20240428/kubanychbek-1942872331.html
Ветерану СВО из Киргизии предоставят временное убежище в России
Ветерану СВО из Киргизии предоставят временное убежище в России - РИА Новости, 28.04.2024
Ветерану СВО из Киргизии предоставят временное убежище в России
У участника специальной военной операции гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека уулу, который получил в Бишкеке приговор за наемничество, приняли документы для... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T02:54
2024-04-28T02:54
специальная военная операция на украине
россия
бишкек
луганская народная республика
ирина волк
маргарита симоньян
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. У участника специальной военной операции гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека уулу, который получил в Бишкеке приговор за наемничество, приняли документы для предоставления временного убежища в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации", — написала Волк в своем Telegram-канале.Она отметила, что при наличии оснований будет решаться вопрос о выдаче ему российского гражданства.Семь лет условноВ январе Первомайский районный суд Бишкека приговорил Кубанычбека уулу к семи годам тюрьмы условно по статье "Наемничество"."Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет… К. уулу А. освобожден от отбывания наказания с применением к нему пробационного надзора сроком на три года", — сообщила пресс-службам суда.Ранее избранная обвиняемому мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.Первый приговор Кубанычбеку уулу Первомайский районный суд и городской суд Бишкека вынесли в середине 2023 года. В августе Верховный суд Киргизии отменил вердикт и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.Вступил в ряды армии ЛНРЛетом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в ряды вооруженных сил ЛНР, которая тогда еще не была в составе России. По версии следствия, там он участвовал в разведывательных операциях с использованием дронов. Также занимался обеспечением минометных установок и материальным обеспечением передовой линии фронта. В ноябре 2022 на основании рапорта об увольнении покинул ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек, где был задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в августе призвала соответствующие структуры помочь в освобождении Кубанычбека уулу.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство прорабатывает вопрос выдачи ему российского паспорта.
https://ria.ru/20230413/dobrovoltsy-1864946811.html
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бишкек
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россия, бишкек, луганская народная республика, ирина волк, маргарита симоньян, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Бишкек, Луганская Народная Республика, Ирина Волк, Маргарита Симоньян, Мария Захарова
Ветерану СВО из Киргизии предоставят временное убежище в России

МВД: ветерану СВО из Киргизии Кубанычбеку уулу дадут временное убежище в России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие, участвующие в СВО
Военнослужащие, участвующие в СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие, участвующие в СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. У участника специальной военной операции гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека уулу, который получил в Бишкеке приговор за наемничество, приняли документы для предоставления временного убежища в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«
"Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации", — написала Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что при наличии оснований будет решаться вопрос о выдаче ему российского гражданства.
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Семь лет условно

В январе Первомайский районный суд Бишкека приговорил Кубанычбека уулу к семи годам тюрьмы условно по статье "Наемничество".
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет… К. уулу А. освобожден от отбывания наказания с применением к нему пробационного надзора сроком на три года", — сообщила пресс-службам суда.
Ранее избранная обвиняемому мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.
Первый приговор Кубанычбеку уулу Первомайский районный суд и городской суд Бишкека вынесли в середине 2023 года. В августе Верховный суд Киргизии отменил вердикт и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Вступил в ряды армии ЛНР

Летом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в ряды вооруженных сил ЛНР, которая тогда еще не была в составе России. По версии следствия, там он участвовал в разведывательных операциях с использованием дронов. Также занимался обеспечением минометных установок и материальным обеспечением передовой линии фронта. В ноябре 2022 на основании рапорта об увольнении покинул ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек, где был задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в августе призвала соответствующие структуры помочь в освобождении Кубанычбека уулу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство прорабатывает вопрос выдачи ему российского паспорта.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБишкекЛуганская Народная РеспубликаИрина ВолкМаргарита СимоньянМария Захарова
 
 
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