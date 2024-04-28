Ветерану СВО из Киргизии предоставят временное убежище в России
МВД: ветерану СВО из Киргизии Кубанычбеку уулу дадут временное убежище в России
Военнослужащие, участвующие в СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. У участника специальной военной операции гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека уулу, который получил в Бишкеке приговор за наемничество, приняли документы для предоставления временного убежища в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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"Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации", — написала Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что при наличии оснований будет решаться вопрос о выдаче ему российского гражданства.
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Семь лет условно
В январе Первомайский районный суд Бишкека приговорил Кубанычбека уулу к семи годам тюрьмы условно по статье "Наемничество".
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет… К. уулу А. освобожден от отбывания наказания с применением к нему пробационного надзора сроком на три года", — сообщила пресс-службам суда.
Ранее избранная обвиняемому мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.
Первый приговор Кубанычбеку уулу Первомайский районный суд и городской суд Бишкека вынесли в середине 2023 года. В августе Верховный суд Киргизии отменил вердикт и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Вступил в ряды армии ЛНР
Летом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в ряды вооруженных сил ЛНР, которая тогда еще не была в составе России. По версии следствия, там он участвовал в разведывательных операциях с использованием дронов. Также занимался обеспечением минометных установок и материальным обеспечением передовой линии фронта. В ноябре 2022 на основании рапорта об увольнении покинул ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек, где был задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в августе призвала соответствующие структуры помочь в освобождении Кубанычбека уулу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство прорабатывает вопрос выдачи ему российского паспорта.