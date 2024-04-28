https://ria.ru/20240428/kubanychbek-1942872331.html

Ветерану СВО из Киргизии предоставят временное убежище в России

Ветерану СВО из Киргизии предоставят временное убежище в России - РИА Новости, 28.04.2024

Ветерану СВО из Киргизии предоставят временное убежище в России

У участника специальной военной операции гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека уулу, который получил в Бишкеке приговор за наемничество, приняли документы для... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T02:54

2024-04-28T02:54

2024-04-28T02:54

специальная военная операция на украине

россия

бишкек

луганская народная республика

ирина волк

маргарита симоньян

мария захарова

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. У участника специальной военной операции гражданина Киргизии Аскара Кубанычбека уулу, который получил в Бишкеке приговор за наемничество, приняли документы для предоставления временного убежища в России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации", — написала Волк в своем Telegram-канале.Она отметила, что при наличии оснований будет решаться вопрос о выдаче ему российского гражданства.Семь лет условноВ январе Первомайский районный суд Бишкека приговорил Кубанычбека уулу к семи годам тюрьмы условно по статье "Наемничество"."Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет… К. уулу А. освобожден от отбывания наказания с применением к нему пробационного надзора сроком на три года", — сообщила пресс-службам суда.Ранее избранная обвиняемому мера пресечения в виде заключения под стражу была изменена на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.Первый приговор Кубанычбеку уулу Первомайский районный суд и городской суд Бишкека вынесли в середине 2023 года. В августе Верховный суд Киргизии отменил вердикт и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.Вступил в ряды армии ЛНРЛетом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в ряды вооруженных сил ЛНР, которая тогда еще не была в составе России. По версии следствия, там он участвовал в разведывательных операциях с использованием дронов. Также занимался обеспечением минометных установок и материальным обеспечением передовой линии фронта. В ноябре 2022 на основании рапорта об увольнении покинул ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек, где был задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в августе призвала соответствующие структуры помочь в освобождении Кубанычбека уулу.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство прорабатывает вопрос выдачи ему российского паспорта.

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https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1820670654.html

https://ria.ru/20240428/vyplaty-1942714632.html

россия

бишкек

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, бишкек, луганская народная республика, ирина волк, маргарита симоньян, мария захарова