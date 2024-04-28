https://ria.ru/20240428/kuban-1942875847.html
На Кубани готовы принять около четырех тысяч детей из подтопленных регионов
На Кубани готовы принять около четырех тысяч детей из подтопленных регионов - РИА Новости, 28.04.2024
На Кубани готовы принять около четырех тысяч детей из подтопленных регионов
Лагеря Краснодарского края с мая по август готовы принять около четырех тысяч детей из подтопленных Оренбургской, Тюменской и Курганской областей, сообщили РИА... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T04:25
2024-04-28T04:25
2024-04-28T04:25
курганская область
оренбургская область
краснодарский край
вениамин кондратьев
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Лагеря Краснодарского края с мая по август готовы принять около четырех тысяч детей из подтопленных Оренбургской, Тюменской и Курганской областей, сообщили РИА Новости в краевом министерстве труда и социального развития. В пятницу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что санатории и лагеря Черноморского побережья примут детей из подтопленных Оренбургской, Тюменской и Курганской областей по поручению президента России Владимира Путина. "Край готов принять детей из подтопленных субъектов - порядка одной тысячи детей в мае и три тысячи в летний период. В настоящее время уточняется потребность регионов в численности детей, направляемых на отдых и оздоровление. Конкретная цифра по заезду детей из пострадавших регионов будет известна после 2 мая", - сообщили в министерстве. В этом году регионы Южного Урала и Западной Сибири столкнулись с небывалым паводком. Во многих населенных пунктах уровень воды в реках побил рекорды. В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Двадцать второго апреля в МЧС сообщили, что ситуация в регионе стабилизировалась, уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается. В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В Тюменской области режим ЧС по паводку ввели 8 апреля.
https://ria.ru/20240416/korovy-1940452795.html
https://ria.ru/20240428/kuban-1942874202.html
https://ria.ru/20240411/orenburg-1939343860.html
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курганская область, оренбургская область, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Курганская область, Оренбургская область, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
На Кубани готовы принять около четырех тысяч детей из подтопленных регионов
Лагеря Кубани готовы принять около четырех тысяч детей из подтопленных областей