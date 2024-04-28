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Отдыхать в лагеря Кубани из новых регионов приедут около тысячи детей - РИА Новости, 28.04.2024
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03:27 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/kuban-1942874202.html
Отдыхать в лагеря Кубани из новых регионов приедут около тысячи детей
Отдыхать в лагеря Кубани из новых регионов приедут около тысячи детей - РИА Новости, 28.04.2024
Отдыхать в лагеря Кубани из новых регионов приедут около тысячи детей
Лагеря Краснодарского края примут в летний период 255 тысяч детей, из них порядка одной тысячи - это дети из новых регионов, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T03:27
2024-04-28T03:27
общество
россия
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донецкая народная республика
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Лагеря Краснодарского края примут в летний период 255 тысяч детей, из них порядка одной тысячи - это дети из новых регионов, сообщили РИА Новости в краевом министерстве труда и социального развития. "Всего этим летом планируют работать 91 стационарный детский лагерь, который примет 255 тысяч детей, из них: 130 тысяч - дети края, 125 тысяч - из иных субъектов и стран. Ожидаем, что в край приедут порядка 1000 детей из новых территорий", - сообщили в ведомстве. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также заявлял, что во время летней оздоровительной компании помимо стационарных лагерей в Краснодарском крае будет работать около полутора тысяч пришкольных лагерей. По его словам, планируется, что этим летом в регионе отдохнут порядка 370 тысяч ребят. Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав РФ и образовании новых регионов. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20240423/rossiya-1941685687.html
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общество, россия, краснодарский край, донецкая народная республика, вениамин кондратьев, владимир путин
Общество, Россия, Краснодарский край, Донецкая Народная Республика, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин
Отдыхать в лагеря Кубани из новых регионов приедут около тысячи детей

В лагерях Кубани в летний период отдохнут около тысячи детей из новых регионов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДетский центр "Орлёнок" в Краснодарском крае
Детский центр Орлёнок в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Детский центр "Орлёнок" в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Лагеря Краснодарского края примут в летний период 255 тысяч детей, из них порядка одной тысячи - это дети из новых регионов, сообщили РИА Новости в краевом министерстве труда и социального развития.
«
"Всего этим летом планируют работать 91 стационарный детский лагерь, который примет 255 тысяч детей, из них: 130 тысяч - дети края, 125 тысяч - из иных субъектов и стран. Ожидаем, что в край приедут порядка 1000 детей из новых территорий", - сообщили в ведомстве.
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Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также заявлял, что во время летней оздоровительной компании помимо стационарных лагерей в Краснодарском крае будет работать около полутора тысяч пришкольных лагерей. По его словам, планируется, что этим летом в регионе отдохнут порядка 370 тысяч ребят.
Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав РФ и образовании новых регионов. В состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября 2022 года.
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