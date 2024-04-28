https://ria.ru/20240428/krym-1942948016.html

Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма

Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма - РИА Новости, 28.04.2024

Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма

Генерал ВСУ Сергей Кривонос опроверг заявление украинской телеведущей о возможности захвата Крыма. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Прямой". РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T18:32

2024-04-28T18:32

2024-04-28T18:32

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владимир зеленский

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Генерал ВСУ Сергей Кривонос опроверг заявление украинской телеведущей о возможности захвата Крыма. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Прямой".Во время интервью журналистка Светлана Орловская заявила, что благодаря американскому оружию летом ВСУ "смогут отвоевать Крым" или "разрушить Керченский мост"."Мы не сможем уничтожить логистику", — сказал Кривонос, рассмеявшись после слов телеведущей.Он напомнил, что Россия наладила многоуровневую сложную цепочку поставок, которую не получится оборвать даже с помощью западного оружия.Президент Украины Владимир Зеленский и местные политики неоднократно заявляли о желании захватить Крым. Ранее украинский лидер сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова.Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942941834.html

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942934820.html

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в мире, россия, украина, киев, сергей кривонос, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины