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Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма - РИА Новости, 28.04.2024
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18:32 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/krym-1942948016.html
Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма
Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма - РИА Новости, 28.04.2024
Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма
Генерал ВСУ Сергей Кривонос опроверг заявление украинской телеведущей о возможности захвата Крыма. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Прямой". РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T18:32
2024-04-28T18:32
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Генерал ВСУ Сергей Кривонос опроверг заявление украинской телеведущей о возможности захвата Крыма. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Прямой".Во время интервью журналистка Светлана Орловская заявила, что благодаря американскому оружию летом ВСУ "смогут отвоевать Крым" или "разрушить Керченский мост"."Мы не сможем уничтожить логистику", — сказал Кривонос, рассмеявшись после слов телеведущей.Он напомнил, что Россия наладила многоуровневую сложную цепочку поставок, которую не получится оборвать даже с помощью западного оружия.Президент Украины Владимир Зеленский и местные политики неоднократно заявляли о желании захватить Крым. Ранее украинский лидер сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова.Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20240428/ukraina-1942941834.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей кривонос, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма

Генерал ВСУ посмеялся после заявления украинской ведущей об отвоевании Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Генерал ВСУ Сергей Кривонос опроверг заявление украинской телеведущей о возможности захвата Крыма. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Прямой".
Во время интервью журналистка Светлана Орловская заявила, что благодаря американскому оружию летом ВСУ "смогут отвоевать Крым" или "разрушить Керченский мост".
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"Мы не сможем уничтожить логистику", — сказал Кривонос, рассмеявшись после слов телеведущей.
Он напомнил, что Россия наладила многоуровневую сложную цепочку поставок, которую не получится оборвать даже с помощью западного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский и местные политики неоднократно заявляли о желании захватить Крым. Ранее украинский лидер сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова.
Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.
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