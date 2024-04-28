https://ria.ru/20240428/krym-1942906214.html

В Крыму спасли трех заблудившихся туристов

В Крыму спасли трех заблудившихся туристов - РИА Новости, 28.04.2024

В Крыму спасли трех заблудившихся туристов

Трех заблудившихся туристов спасли сотрудники МЧС в горах Крыма в районе Ялты, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T12:23

2024-04-28T12:23

2024-04-28T12:42

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ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Трех заблудившихся туристов спасли сотрудники МЧС в горах Крыма в районе Ялты, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики. "Во время туристической прогулки по тропе Керезла три человека сбились с маршрута и вышли на труднодоступный участок местности", - говорится в сообщении. Самостоятельно идти дальше они не смогли. Потребовалась их эвакуация из горно-лесной зоны. По прибытии на место спасатели в течение часа установили с людьми голосовую связь и определили их местоположение. Туристов вывели с труднодоступного участка местности. В медицинской помощи они не нуждались.

https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html

https://ria.ru/20240226/turisty-1929471391.html

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество