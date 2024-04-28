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В Крыму спасли трех заблудившихся туристов - РИА Новости, 28.04.2024
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12:23 28.04.2024 (обновлено: 12:42 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/krym-1942906214.html
В Крыму спасли трех заблудившихся туристов
В Крыму спасли трех заблудившихся туристов - РИА Новости, 28.04.2024
В Крыму спасли трех заблудившихся туристов
Трех заблудившихся туристов спасли сотрудники МЧС в горах Крыма в районе Ялты, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T12:23
2024-04-28T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Трех заблудившихся туристов спасли сотрудники МЧС в горах Крыма в районе Ялты, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики. "Во время туристической прогулки по тропе Керезла три человека сбились с маршрута и вышли на труднодоступный участок местности", - говорится в сообщении. Самостоятельно идти дальше они не смогли. Потребовалась их эвакуация из горно-лесной зоны. По прибытии на место спасатели в течение часа установили с людьми голосовую связь и определили их местоположение. Туристов вывели с труднодоступного участка местности. В медицинской помощи они не нуждались.
https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html
https://ria.ru/20240226/turisty-1929471391.html
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новости - туризм, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Хорошие новости, Новости - Туризм, Ялта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Общество
В Крыму спасли трех заблудившихся туристов

В горах Крыма в районе Ялты спасли трех заблудившихся туристов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Трех заблудившихся туристов спасли сотрудники МЧС в горах Крыма в районе Ялты, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики.
"Во время туристической прогулки по тропе Керезла три человека сбились с маршрута и вышли на труднодоступный участок местности", - говорится в сообщении.
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Самостоятельно идти дальше они не смогли. Потребовалась их эвакуация из горно-лесной зоны.
По прибытии на место спасатели в течение часа установили с людьми голосовую связь и определили их местоположение. Туристов вывели с труднодоступного участка местности. В медицинской помощи они не нуждались.
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