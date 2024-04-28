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В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП с Россией - РИА Новости, 29.04.2024
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20:59 28.04.2024 (обновлено: 00:19 29.04.2024)
https://ria.ru/20240428/kpp-1942961688.html
В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП с Россией
В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП с Россией - РИА Новости, 29.04.2024
В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП с Россией
Погранпункт "Койдула" между Эстонией и Россией планируют закрывать по ночам после аналогичного решения по КПП "Нарва-1", заявил глава минфина Эстонии Март... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-28T20:59
2024-04-29T00:19
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Погранпункт "Койдула" между Эстонией и Россией планируют закрывать по ночам после аналогичного решения по КПП "Нарва-1", заявил глава минфина Эстонии Март Вырклаэв в эфире ERR.Глава ведомства назвал две причины такого решения: санкции и, как следствие, сокращение потока транспорта, а также экономия средств.Как отметило ERR, власти эстонской волости Сетомаа опасаются убытков для бюджета от данной меры. Кроме того, она может негативно сказаться на жителях приграничных территорий.В феврале сообщалось, что автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе России с Эстонией в Ленинградской области закрывается на реконструкцию, но пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться.В апреле власти республики решили перевести пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного режима на сокращенный — с 1 мая переход между Нарвой и Ивангородом будет открыт с 7:00 до 23:00.
https://ria.ru/20240427/finlyandiya-1942834631.html
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в мире, эстония, россия, нарва
В мире, Эстония, Россия, Нарва
В Эстонии предложили закрывать на ночь еще один КПП с Россией

Погранпункт "Койдула" между Эстонией и Россией предложили закрывать по ночам

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный КПП на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Пешеходный КПП на границе РФ и Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Погранпункт "Койдула" между Эстонией и Россией планируют закрывать по ночам после аналогичного решения по КПП "Нарва-1", заявил глава минфина Эстонии Март Вырклаэв в эфире ERR.
Глава ведомства назвал две причины такого решения: санкции и, как следствие, сокращение потока транспорта, а также экономия средств.
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Как отметило ERR, власти эстонской волости Сетомаа опасаются убытков для бюджета от данной меры. Кроме того, она может негативно сказаться на жителях приграничных территорий.
В феврале сообщалось, что автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе России с Эстонией в Ленинградской области закрывается на реконструкцию, но пешеходы по-прежнему смогут им пользоваться.
В апреле власти республики решили перевести пункта пропуска "Нарва-1" с круглосуточного режима на сокращенный — с 1 мая переход между Нарвой и Ивангородом будет открыт с 7:00 до 23:00.
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