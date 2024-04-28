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В Крыму прокомментировали коллаж посла Литвы с намеком на удар по мосту - РИА Новости, 28.04.2024
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14:42 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/kollazh-1942923462.html
В Крыму прокомментировали коллаж посла Литвы с намеком на удар по мосту
В Крыму прокомментировали коллаж посла Литвы с намеком на удар по мосту - РИА Новости, 28.04.2024
В Крыму прокомментировали коллаж посла Литвы с намеком на удар по мосту
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя РИА Новости коллаж посла Литвы с намеком на удар по Крымскому мосту, назвал это "жалким... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:42
2024-04-28T14:42
россия
заур смирнов
линас линкявичюс
дмитрий полянский
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя РИА Новости коллаж посла Литвы с намеком на удар по Крымскому мосту, назвал это "жалким визгом" политического карлика. Ранее посол Литвы в Швеции (бывший глава литовского МИД) Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Ранее угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях". "Жалкие визги политических карликов вызваны все более ухудшающимся положением ВСУ на фронте и связанной с этим всеобщей пораженческой паникой, как на Украине, так и на Западе", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, без "литовских оракулов" известно, что и Крым, и Крымский мост являются одной из "главных целей киевского режима и его натовских хозяев". "Нацистским пособникам, вроде посла Линкявичюса, стоит не забывать историю, как бы не пришлось потом повторить опыт своих предшественников", - сказал Смирнов. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
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россия, заур смирнов, линас линкявичюс, дмитрий полянский, в мире
Россия, Заур Смирнов, Линас Линкявичюс, Дмитрий Полянский, В мире
В Крыму прокомментировали коллаж посла Литвы с намеком на удар по мосту

В Крыму назвали коллаж посла Литвы с намеком на удар по мосту "жалким визгом"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя РИА Новости коллаж посла Литвы с намеком на удар по Крымскому мосту, назвал это "жалким визгом" политического карлика.
Ранее посол Литвы в Швеции (бывший глава литовского МИД) Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Ранее угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях".
© Страница в X Линаса ЛинкявичюсаСкриншот поста литовского дипломата Линкявичюса в соцсети X
Скриншот поста литовского дипломата Линкявичюса в соцсети X
© Страница в X Линаса Линкявичюса
Скриншот поста литовского дипломата Линкявичюса в соцсети X
"Жалкие визги политических карликов вызваны все более ухудшающимся положением ВСУ на фронте и связанной с этим всеобщей пораженческой паникой, как на Украине, так и на Западе", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, без "литовских оракулов" известно, что и Крым, и Крымский мост являются одной из "главных целей киевского режима и его натовских хозяев".
"Нацистским пособникам, вроде посла Линкявичюса, стоит не забывать историю, как бы не пришлось потом повторить опыт своих предшественников", - сказал Смирнов.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
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