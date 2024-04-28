https://ria.ru/20240428/kollazh-1942923462.html

В Крыму прокомментировали коллаж посла Литвы с намеком на удар по мосту

В Крыму прокомментировали коллаж посла Литвы с намеком на удар по мосту - РИА Новости, 28.04.2024

В Крыму прокомментировали коллаж посла Литвы с намеком на удар по мосту

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя РИА Новости коллаж посла Литвы с намеком на удар по Крымскому мосту, назвал это "жалким... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:42

2024-04-28T14:42

2024-04-28T14:42

россия

заур смирнов

линас линкявичюс

дмитрий полянский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587260_0:112:3243:1936_1920x0_80_0_0_a51b26a0435647d638a1e969b328ef9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя РИА Новости коллаж посла Литвы с намеком на удар по Крымскому мосту, назвал это "жалким визгом" политического карлика. Ранее посол Литвы в Швеции (бывший глава литовского МИД) Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. В частности, посол опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. Ранее угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях". "Жалкие визги политических карликов вызваны все более ухудшающимся положением ВСУ на фронте и связанной с этим всеобщей пораженческой паникой, как на Украине, так и на Западе", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, без "литовских оракулов" известно, что и Крым, и Крымский мост являются одной из "главных целей киевского режима и его натовских хозяев". "Нацистским пособникам, вроде посла Линкявичюса, стоит не забывать историю, как бы не пришлось потом повторить опыт своих предшественников", - сказал Смирнов. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://ria.ru/20240428/polyanskiy-1942875481.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, заур смирнов, линас линкявичюс, дмитрий полянский, в мире