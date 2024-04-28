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На юге Китая выпал град диаметром более пяти сантиметров
На юге Китая выпал град диаметром более пяти сантиметров - РИА Новости, 28.04.2024
На юге Китая выпал град диаметром более пяти сантиметров
Град диаметром более пяти сантиметров выпал в районе города Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщило в воскресенье агентство Синьхуа. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T05:24
2024-04-28T05:24
2024-04-28T07:54
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ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. Град диаметром более пяти сантиметров выпал в районе города Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщило в воскресенье агентство Синьхуа."Во второй половине дня 27 апреля (по местному времени - ред.) под влиянием конвективных облаков в районе города Гуанчжоу произошел сильный смерч и выпал крупный град диаметром более пяти сантиметров", — говорится в сообщении агентства.В китайской социальной сети Weibo распространились видео крупного града с сильным дождем.Накануне Центральное телевидение Китая также сообщило, что 5 человек погибли, 33 пострадали в субботу из-за обрушившегося на город Гуанчжоу торнадо.Торнадо прошел в районе Байюнь города Гуанчжоу около 15.00 по местному времени (10.00 мск) и затронул четыре деревни. После этого в городе были созданы специальные рабочие группы, включая поисково-спасательную, по ликвидации последствий, аварийно-восстановительных работ, также были задействованы медики, пожарные, сотрудники общественной безопасности и транспортной полиции. Сообщалось, что повреждения получили более 140 фабричных и заводских зданий.
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в мире, гуанчжоу, гуандун, китай, weibo
В мире, Гуанчжоу, Гуандун, Китай, Weibo
На юге Китая выпал град диаметром более пяти сантиметров
"Синьхуа": в Гуанчжоу на юге КНР выпал град диаметром более пяти сантиметров