https://ria.ru/20240428/izrail-1942866135.html

СМИ: в США не верят, что Израиль соблюдает международное право в Газе

СМИ: в США не верят, что Израиль соблюдает международное право в Газе - РИА Новости, 28.04.2024

СМИ: в США не верят, что Израиль соблюдает международное право в Газе

Ряд высокопоставленных американских чиновников сообщили госсекретарю США Энтони Блинкену, что не верят, что Израиль соблюдает международное право в секторе Газа РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T00:44

2024-04-28T00:44

2024-04-28T00:44

в мире

израиль

сша

западный берег реки иордан

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ряд высокопоставленных американских чиновников сообщили госсекретарю США Энтони Блинкену, что не верят, что Израиль соблюдает международное право в секторе Газа при использовании американского оружия, передает агентство Рейтер. Отмечается, что к 8 мая Блинкен должен сообщить конгрессу, считает ли правдивыми заявления Израиля о том, что тот использует американское оружие без нарушений международного права. "Некоторые высокопоставленные американские чиновники сообщили… Блинкену, что они не считают "правдоподобными или надежными" заверения Израиля, что он использует поставляемые США вооружения в соответствия с международным гуманитарным правом", - пишет агентство. Отмечается, что ряд американских ведомств в записке для Блинкена выразили серьезную обеспокоенность из-за предполагаемого несоблюдения Израилем международного права в секторе Газа. По данным агентства, они привели целый ряд примеров, включая удары Израиля по гражданской инфраструктуре в секторе Газа. Ранее телеканал ABC News сообщил, что Белый дом установил, что ряд батальонов израильской армии (ЦАХАЛ) имеет право на военную помощь США несмотря на "грубые нарушения прав человека", совершенные ими в отношении палестинских мирных жителей на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20240424/rafakh-1942076741.html

https://ria.ru/20231114/gosdep-1909276881.html

израиль

сша

западный берег реки иордан

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в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году