https://ria.ru/20240428/ishim-1942888744.html

Уровень воды в реке у города Ишим достиг 1037 сантиметров

Уровень воды в реке у города Ишим достиг 1037 сантиметров - РИА Новости, 28.04.2024

Уровень воды в реке у города Ишим достиг 1037 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в одноименном городе Тюменской области за сутки вырос на 12 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) воскресенья достиг 1037 сантиметров. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T08:50

2024-04-28T08:50

2024-04-28T08:50

происшествия

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в одноименном городе Тюменской области за сутки вырос на 12 сантиметров и к 8.00 (6.00 мск) воскресенья достиг 1037 сантиметров. Согласно данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала правительства Тюменской области, на 8.00 (6.00 мск) 28 апреля уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме достиг отметки в 1037 сантиметров, поднявшись за сутки на 12 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. Максимальный подъем воды здесь был зафиксирован 22 апреля на отметке в 1064 сантиметра. Сейчас идет вторичный подъем воды в реке, по данным властей, в Ишиме он может продолжиться до 3 мая. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным областного главка МЧС России, в 30 населенных пунктах подтоплено 184 жилых дома, 523 дачных дома, 2 875 приусадебных участков, 22 участка автодорог. Эвакуировано более 5,7 тысячи жителей, из них 607 человек находятся в пунктах временного размещения, в том числе 217 детей.

https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942519526.html

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ишим (река), тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024