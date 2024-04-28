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Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом - РИА Новости, 28.04.2024
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14:13 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/gladkov-1942920049.html
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом - РИА Новости, 28.04.2024
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом
Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Вязовое Краснояружского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:13
2024-04-28T14:13
белгородская область
сумская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Вязовое Краснояружского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Вязовое Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий. Село Вязовое расположено вблизи украинской границы. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
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белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Сумская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали объект связи в белгородском селе Вязовое

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Вязовое Краснояружского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Вязовое Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков.
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Вчера, 14:00
Губернатор уточнил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий.
Село Вязовое расположено вблизи украинской границы. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьСумская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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