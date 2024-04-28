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Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом - РИА Новости, 28.04.2024
Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом
Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Вязовое Краснояружского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:13
2024-04-28T14:13
2024-04-28T14:13
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Вязовое Краснояружского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Вязовое Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий. Село Вязовое расположено вблизи украинской границы. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом
Гладков: ВСУ атаковали объект связи в белгородском селе Вязовое