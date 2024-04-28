https://ria.ru/20240428/gladkov-1942920049.html

Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом

Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом - РИА Новости, 28.04.2024

Украинский дрон атаковал инфраструктурный объект под Белгородом

Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Вязовое Краснояружского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:13

2024-04-28T14:13

2024-04-28T14:13

белгородская область

сумская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Вязовое Краснояружского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Вязовое Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий. Село Вязовое расположено вблизи украинской границы. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240428/rf-1942918117.html

https://ria.ru/20240428/vyvod-1942906032.html

белгородская область

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, сумская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия