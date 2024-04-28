https://ria.ru/20240428/gitaristy-1942944543.html

Гитаристов "Коррозии металла" оштрафовали за нацистскую символику

Гитаристов "Коррозии металла" оштрафовали за нацистскую символику - РИА Новости, 28.04.2024

Гитаристов "Коррозии металла" оштрафовали за нацистскую символику

Двое музыкантов группы "Коррозия металла" Даниил Буренков и Рамиль Зейналов оштрафованы на 1 тысячу рублей каждый за демонстрацию нацистской символики, передает РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:43

2024-04-28T17:43

2024-04-28T17:48

коррозия металла

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Двое музыкантов группы "Коррозия металла" Даниил Буренков и Рамиль Зейналов оштрафованы на 1 тысячу рублей каждый за демонстрацию нацистской символики, передает корреспондент РИА Новости из зала Нижегородского районного суда."Признать Буренкова Даниила 2004 года рождения... и Зейналова Рамиля виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей", - заявил судья Нижегородского районного суда Сергей Титов.В зале суда Буренков заявил, что "идеи нацизма не поддерживает, о наличии запрещенной символики на футболке не знал".Зейналов рассказал, что как гитарист выступает и с другими группами, футболку со спорным рисунком ему выдали в Нижнем Новгороде для концерта, а запрещенной символики - по его словам, "нечто вроде мальтийского креста в районе живота" - он на ней просто не заметил. Он также заявил, что группа "Коррозия металла" не имеет никакого отношения к фашизму.Ранее солист группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий был оштрафован на 1 тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики.Как было объявлено в зале суда, на концерте группы вечером 27 апреля в нижегородском клубе продавались различные товары - футболки, толстовки, книги - с запрещенной нацистской символикой. Троицкий заявил, что у него "не было умысла вести какую-то пропаганду", и пообещал усилить контроль за проверкой всей атрибутики.Ранее региональное управление МВД сообщило о том, что в одном из клубов Нижнего Новгорода были задержаны трое участников музыкальной группы, которых доставили в отдел полиции, где в отношении них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). При проведении оперативных мероприятий были изъяты книги и более 20 футболок с нанесенными на них запрещенными символами.Ранее директор группы "Коррозия Металла" Мария Рунова заявила РИА Новости, что лидера и солиста группы Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в нижегородском клубе "Ненависть". По её словам, задержание произошло в перерыве между песнями: у представителей правопорядка возникли претензии к "мерчу группы".Сам Троицкий рассказал РИА Новости, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается."Коррозия металла" была основана в 1984 году, выступает в стиле трэш-метал.

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https://ria.ru/20240426/medvedev-1942452865.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коррозия металла, происшествия