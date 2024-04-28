https://ria.ru/20240428/germaniya-1942935435.html

Глава МВД Германии осудила исламистскую демонстрацию в Гамбурге

Глава МВД Германии осудила исламистскую демонстрацию в Гамбурге - РИА Новости, 28.04.2024

Глава МВД Германии осудила исламистскую демонстрацию в Гамбурге

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала в интервью изданию Tagesspiegel невыносимой субботнюю демонстрацию в Гамбурге против исламофобии и в поддержку создания... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T16:30

2024-04-28T16:30

2024-04-28T16:30

в мире

германия

гамбург (город)

россия

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808531806_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_34b512c8a15e3980ef3d89325eb94d49.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала в интервью изданию Tagesspiegel невыносимой субботнюю демонстрацию в Гамбурге против исламофобии и в поддержку создания халифата. Ранее информационное агентство DPA сообщило, что около 1,1 тысячи человек приняли участие в субботу в митинге против исламофобии в Германии и предполагаемой антимусульманской кампании в СМИ. Плакаты протестующих гласили "Германия - диктатура ценностей" и "Халифат - решение". Демонстрация была организована организацией Muslim Interaktiv, которая считается преемницей запрещенной ранее в Германии организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ как террористическая). "Трудно выносить картину подобных исламистских демонстраций на наших улицах. Хорошо, что полиция Гамбурга противодействует нарушениям закона большим контингентом", - сказала Фезер. "Красные линии должны быть очень четкими: никакой террористической пропаганды в поддержку ХАМАС, никаких лозунгов ненависти против евреев, никакого насилия", - продолжила она. Министр добавила, что органы безопасности Германии пристально следят за деятельностью исламистских организаций в стране. Второго ноября министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские акции. Ранее в докладе Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS) сообщалось также, что количество антисемитских инцидентов в Германии возросло более чем в четыре раза после обострения конфликта в секторе Газа.

https://ria.ru/20231013/deportatsiya-1902556596.html

https://ria.ru/20231102/deportatsiya-1906828630.html

германия

гамбург (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, гамбург (город), россия, хамас