https://ria.ru/20240428/germaniya-1942935435.html
Глава МВД Германии осудила исламистскую демонстрацию в Гамбурге
Глава МВД Германии осудила исламистскую демонстрацию в Гамбурге - РИА Новости, 28.04.2024
Глава МВД Германии осудила исламистскую демонстрацию в Гамбурге
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала в интервью изданию Tagesspiegel невыносимой субботнюю демонстрацию в Гамбурге против исламофобии и в поддержку создания... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T16:30
2024-04-28T16:30
2024-04-28T16:30
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала в интервью изданию Tagesspiegel невыносимой субботнюю демонстрацию в Гамбурге против исламофобии и в поддержку создания халифата. Ранее информационное агентство DPA сообщило, что около 1,1 тысячи человек приняли участие в субботу в митинге против исламофобии в Германии и предполагаемой антимусульманской кампании в СМИ. Плакаты протестующих гласили "Германия - диктатура ценностей" и "Халифат - решение". Демонстрация была организована организацией Muslim Interaktiv, которая считается преемницей запрещенной ранее в Германии организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ как террористическая). "Трудно выносить картину подобных исламистских демонстраций на наших улицах. Хорошо, что полиция Гамбурга противодействует нарушениям закона большим контингентом", - сказала Фезер. "Красные линии должны быть очень четкими: никакой террористической пропаганды в поддержку ХАМАС, никаких лозунгов ненависти против евреев, никакого насилия", - продолжила она. Министр добавила, что органы безопасности Германии пристально следят за деятельностью исламистских организаций в стране. Второго ноября министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские акции. Ранее в докладе Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS) сообщалось также, что количество антисемитских инцидентов в Германии возросло более чем в четыре раза после обострения конфликта в секторе Газа.
https://ria.ru/20231013/deportatsiya-1902556596.html
https://ria.ru/20231102/deportatsiya-1906828630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, гамбург (город), россия, хамас
В мире, Германия, Гамбург (город), Россия, ХАМАС
Глава МВД Германии осудила исламистскую демонстрацию в Гамбурге
Глава МВД Германии Фезер назвала демонстрацию против исламофобии невыносимой
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала в интервью изданию Tagesspiegel невыносимой субботнюю демонстрацию в Гамбурге против исламофобии и в поддержку создания халифата.
Ранее информационное агентство DPA сообщило, что около 1,1 тысячи человек приняли участие в субботу в митинге против исламофобии в Германии и предполагаемой антимусульманской кампании в СМИ. Плакаты протестующих гласили "Германия - диктатура ценностей" и "Халифат - решение". Демонстрация была организована организацией Muslim Interaktiv, которая считается преемницей запрещенной ранее в Германии организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ
как террористическая).
"Трудно выносить картину подобных исламистских демонстраций на наших улицах. Хорошо, что полиция Гамбурга противодействует нарушениям закона большим контингентом", - сказала Фезер. "Красные линии должны быть очень четкими: никакой террористической пропаганды в поддержку ХАМАС
, никаких лозунгов ненависти против евреев, никакого насилия", - продолжила она.
Министр добавила, что органы безопасности Германии пристально следят за деятельностью исламистских организаций в стране.
Второго ноября министерство внутренних дел Германии запретило деятельность в стране палестинского движения ХАМАС и организации "Самидун", которая проводит пропалестинские акции.
Ранее в докладе Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS) сообщалось также, что количество антисемитских инцидентов в Германии возросло более чем в четыре раза после обострения конфликта в секторе Газа.