Германия выступила против изъятия российских активов, пишут СМИ
WSJ: Германия выступает против изъятия российских активов из-за возможных исков
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия выступает против изъятия замороженных российских активов, опасаясь, что это может создать прецедент и стать причиной новых исков к Берлину за преступления времен Второй мировой войны, пишет американская газета The Wall Street Journal.
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"Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть примерно 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка, которые были заморожены. <...> Германия опасается, что изъятие, а не заморозка средств может создать прецедент и вызвать новые иски к ней за преступления времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении издания.
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По мнению Берлина, международное право запрещает частным лицам предъявлять иски против государств в иностранных судах, и государственные активы защищены от конфискации.
Немецкие чиновники отметили, что нарушение этого принципа в случае с Россией может подорвать давнюю правовую позицию Германии, пишет газета.
Кроме того, собеседники издания рассказали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, юрист, когда-то управлявший собственной юридической фирмой, не хочет идти на риск. Один из чиновников добавил, что этот шаг может привести к искам в адрес других европейских стран за рабство и колониализм.
В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
Как уточнял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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