https://ria.ru/20240428/germaniya-1942918762.html

Германия выступила против изъятия российских активов, пишут СМИ

Германия выступила против изъятия российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2024

Германия выступила против изъятия российских активов, пишут СМИ

Германия выступает против изъятия замороженных российских активов, опасаясь, что это может создать прецедент и стать причиной новых исков к Берлину за... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T14:04

2024-04-28T14:04

2024-04-28T16:02

германия

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олаф шольц

сергей лавров

право и справедливость

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия выступает против изъятия замороженных российских активов, опасаясь, что это может создать прецедент и стать причиной новых исков к Берлину за преступления времен Второй мировой войны, пишет американская газета The Wall Street Journal. "Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть примерно 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка, которые были заморожены. <...> Германия опасается, что изъятие, а не заморозка средств может создать прецедент и вызвать новые иски к ней за преступления времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении издания.По мнению Берлина, международное право запрещает частным лицам предъявлять иски против государств в иностранных судах, и государственные активы защищены от конфискации. Немецкие чиновники отметили, что нарушение этого принципа в случае с Россией может подорвать давнюю правовую позицию Германии, пишет газета. Кроме того, собеседники издания рассказали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, юрист, когда-то управлявший собственной юридической фирмой, не хочет идти на риск. Один из чиновников добавил, что этот шаг может привести к искам в адрес других европейских стран за рабство и колониализм. После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.Как уточнял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20231220/konfiskatsiya-1916922004.html

https://ria.ru/20240415/politico-1940100509.html

https://ria.ru/20231222/aktivy-1917439988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, польша, олаф шольц, сергей лавров, право и справедливость, санкции в отношении россии, в мире