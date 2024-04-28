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Германия выступила против изъятия российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
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14:04 28.04.2024 (обновлено: 16:02 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/germaniya-1942918762.html
Германия выступила против изъятия российских активов, пишут СМИ
Германия выступила против изъятия российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
Германия выступила против изъятия российских активов, пишут СМИ
Германия выступает против изъятия замороженных российских активов, опасаясь, что это может создать прецедент и стать причиной новых исков к Берлину за... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T14:04
2024-04-28T16:02
германия
россия
польша
олаф шольц
сергей лавров
право и справедливость
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия выступает против изъятия замороженных российских активов, опасаясь, что это может создать прецедент и стать причиной новых исков к Берлину за преступления времен Второй мировой войны, пишет американская газета The Wall Street Journal. &quot;Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть примерно 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка, которые были заморожены. &lt;...&gt; Германия опасается, что изъятие, а не заморозка средств может создать прецедент и вызвать новые иски к ней за преступления времен Второй мировой войны&quot;, — говорится в сообщении издания.По мнению Берлина, международное право запрещает частным лицам предъявлять иски против государств в иностранных судах, и государственные активы защищены от конфискации. Немецкие чиновники отметили, что нарушение этого принципа в случае с Россией может подорвать давнюю правовую позицию Германии, пишет газета. Кроме того, собеседники издания рассказали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, юрист, когда-то управлявший собственной юридической фирмой, не хочет идти на риск. Один из чиновников добавил, что этот шаг может привести к искам в адрес других европейских стран за рабство и колониализм. После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Западные страны активно ищут способ изъять эти активы и передать их Киеву.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.Как уточнял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20231220/konfiskatsiya-1916922004.html
https://ria.ru/20240415/politico-1940100509.html
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германия, россия, польша, олаф шольц, сергей лавров, право и справедливость, санкции в отношении россии, в мире
Германия, Россия, Польша, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Право и справедливость, Санкции в отношении России, В мире
Германия выступила против изъятия российских активов, пишут СМИ

WSJ: Германия выступает против изъятия российских активов из-за возможных исков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия выступает против изъятия замороженных российских активов, опасаясь, что это может создать прецедент и стать причиной новых исков к Берлину за преступления времен Второй мировой войны, пишет американская газета The Wall Street Journal.
«

"Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть примерно 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка, которые были заморожены. <...> Германия опасается, что изъятие, а не заморозка средств может создать прецедент и вызвать новые иски к ней за преступления времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении издания.

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По мнению Берлина, международное право запрещает частным лицам предъявлять иски против государств в иностранных судах, и государственные активы защищены от конфискации.
Немецкие чиновники отметили, что нарушение этого принципа в случае с Россией может подорвать давнюю правовую позицию Германии, пишет газета.
Кроме того, собеседники издания рассказали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, юрист, когда-то управлявший собственной юридической фирмой, не хочет идти на риск. Один из чиновников добавил, что этот шаг может привести к искам в адрес других европейских стран за рабство и колониализм.
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В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов воровством, отмечая, что эти шаги нацелены не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
Как уточнял министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Он добавил, что у Москвы "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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