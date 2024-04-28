https://ria.ru/20240428/germaniya-1942893118.html
В Германии ведется "грязная" кампания против АдГ, заявил депутат
В Германии ведется "грязная" кампания против АдГ, заявил депутат - РИА Новости, 28.04.2024
В Германии ведется "грязная" кампания против АдГ, заявил депутат
Правительство и СМИ ФРГ с помощью сообщений о якобы причастности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к ряду шпионских скандалов прицельно начали... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T09:35
2024-04-28T09:35
2024-04-28T09:35
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство и СМИ ФРГ с помощью сообщений о якобы причастности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к ряду шпионских скандалов прицельно начали манипулировать общественным мнением в преддверии выборов в Европарламент и ландтаги на востоке страны, заявил РИА Новости член партии и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт. Ранее в немецких СМИ сообщили о падении популярности АдГ в преддверии июньских выборов в Европарламент и в ландаги на востоке ФРГ осенью. Несмотря на то, что падение вписывается в ежемесячные колебания, германские медиа связали это с рядом сообщений о якобы причастности АдГ к нескольким шпионским скандалам. "Это всё муссируется в СМИ, и всё это на фоне предвыборной компании, то есть идет грязная манипуляция общественным мнением", - заявил Шмидт. Он отметил, что у многих немецких граждан открываются глаза, хотя не следует сбрасывать со счетов кампанию, которую правительство развернуло против АдГ. По словам Шмидта, ряд учреждений и новостных изданий фабрикуют результаты опросов, чтобы повлиять на общественные настроения не в пользу партии. "Я уверен, что наш вес на всех уровнях и во всех возрастных категориях продолжится, несмотря на попытки дискредитации нас действующим правительством и медиа и из-за недовольства общества зеленой политикой, миграционной политикой, и из-за безумного втягивания Германии в конфликт на Украине", - добавил он. На текущий момент популярность партии колеблется между 16% и 22%, что даже при худшем раскладе позволит ей занять второе или третье место после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Шмидт также указывает на результаты недавнего исследования "Молодежь в Германии", показавшего, что АдГ лидирует среди жителей страны в возрасте от 14 до 29 лет. Ранее в Германии был арестован сотрудник главного кандидата от АдГ на выборы в Европарламент Максимилиана Кра в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР. Параллельно в немецких СМИ обсуждается возможность причастности Кра и его коллеги Петра Быстрона к другому скандалу. Утверждалось, что у чешских спецслужб есть аудиозапись, якобы подтверждающая получение политиками АдГ денег от связанной с РФ организации. В прошлом году рейтинг АдГ стал резко расти, достигнув на пике 23%, что часто связывалось с экономическими проблемами в Германии, вызванными высокими ценами на энергоносители. Однако с конца 2023 года АдГ столкнулась с рядом скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны.
https://ria.ru/20240425/germaniya-1942279322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, евгений шмидт, европарламент, хдс/хсс, петр быстрон, россия, китай
В мире, Германия, Евгений Шмидт, Европарламент, ХДС/ХСС, Петр Быстрон, Россия, Китай
В Германии ведется "грязная" кампания против АдГ, заявил депутат
Депутат АдГ рассказал о развернутой против партии кампании из-за ее успехов
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство и СМИ ФРГ с помощью сообщений о якобы причастности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) к ряду шпионских скандалов прицельно начали манипулировать общественным мнением в преддверии выборов в Европарламент и ландтаги на востоке страны, заявил РИА Новости член партии и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт.
Ранее в немецких СМИ сообщили о падении популярности АдГ в преддверии июньских выборов в Европарламент и в ландаги на востоке ФРГ осенью. Несмотря на то, что падение вписывается в ежемесячные колебания, германские медиа связали это с рядом сообщений о якобы причастности АдГ к нескольким шпионским скандалам.
"Это всё муссируется в СМИ, и всё это на фоне предвыборной компании, то есть идет грязная манипуляция общественным мнением", - заявил Шмидт.
Он отметил, что у многих немецких граждан открываются глаза, хотя не следует сбрасывать со счетов кампанию, которую правительство развернуло против АдГ. По словам Шмидта, ряд учреждений и новостных изданий фабрикуют результаты опросов, чтобы повлиять на общественные настроения не в пользу партии.
«
"Я уверен, что наш вес на всех уровнях и во всех возрастных категориях продолжится, несмотря на попытки дискредитации нас действующим правительством и медиа и из-за недовольства общества зеленой политикой, миграционной политикой, и из-за безумного втягивания Германии в конфликт на Украине", - добавил он.
На текущий момент популярность партии колеблется между 16% и 22%, что даже при худшем раскладе позволит ей занять второе или третье место после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС
/ХСС). Шмидт также указывает на результаты недавнего исследования "Молодежь в Германии", показавшего, что АдГ лидирует среди жителей страны в возрасте от 14 до 29 лет.
Ранее в Германии был арестован сотрудник главного кандидата от АдГ на выборы в Европарламент Максимилиана Кра в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР
. Параллельно в немецких СМИ обсуждается возможность причастности Кра и его коллеги Петра Быстрона
к другому скандалу. Утверждалось, что у чешских спецслужб есть аудиозапись, якобы подтверждающая получение политиками АдГ денег от связанной с РФ
организации.
В прошлом году рейтинг АдГ стал резко расти, достигнув на пике 23%, что часто связывалось с экономическими проблемами в Германии, вызванными высокими ценами на энергоносители. Однако с конца 2023 года АдГ столкнулась с рядом скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны.