https://ria.ru/20240428/gaz-1942958367.html

В Анкаре заявили, что Россия спасла Турцию от энергетического кризиса

В Анкаре заявили, что Россия спасла Турцию от энергетического кризиса - РИА Новости, 29.04.2024

В Анкаре заявили, что Россия спасла Турцию от энергетического кризиса

Сделки по поставке газа с Россией помогли Турции избежать охватившего Запад энергетического кризиса, об этом, как сообщает Financial Times, заявил министр... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-28T20:21

2024-04-28T20:21

2024-04-29T00:07

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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Сделки по поставке газа с Россией помогли Турции избежать охватившего Запад энергетического кризиса, об этом, как сообщает Financial Times, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. По данным издания, на Россию, которая остается крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, в 2023 году пришлось более 40% его потребления в прошлом году.Турция также старается сделать все для расширения инфраструктуры для приема и хранения газа, отмечает издание.По словам Байрактара, Турция занимается развитием инфраструктуры для приема и хранения сжиженного природного газа. В 2023 году на этот вид топлива приходилось около 30% импорта, тогда как девятью годами ранее лишь 15%.Между тем, Анкара стремится найти новых поставщиков природного газа прежде чем истекут сроки действия контрактов с Россией и Ираном в 2025-2026 годах, отметил министр. По его словам, речь может идти об Азербайджане или СПГ, причем в первую очередь Анкара будет ориентироваться на стоимость топлива.Газета также сообщила со ссылкой на Байрактара, что Турция ведет переговоры с американской ExxonMobil по закупке СПГ, рассчитывая получать до 2,5 миллиона тонн в год, что будет стоить около 1,1 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231208/gaz-1914585174.html

https://ria.ru/20240308/gaz-1931873453.html

https://ria.ru/20240217/gaz-1927927076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, турция, россия, анкара (провинция), exxon mobil