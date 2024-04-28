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Фонд "Наша правда" собрал около 1,8 миллиарда рублей на нужды СВО - РИА Новости, 28.04.2024
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09:03 28.04.2024 (обновлено: 12:13 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/fond-1942889712.html
Фонд "Наша правда" собрал около 1,8 миллиарда рублей на нужды СВО
Фонд "Наша правда" собрал около 1,8 миллиарда рублей на нужды СВО - РИА Новости, 28.04.2024
Фонд "Наша правда" собрал около 1,8 миллиарда рублей на нужды СВО
Фонд "Наша правда" за год работы собрал около 1,8 миллиарда рублей на нужны спецоперации, на них закупили спецтехнику и оборудование для фронта, в том числе... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T09:03
2024-04-28T12:13
специальная военная операция на украине
россия
единая россия
воздушно-десантные войска россии
общество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Фонд "Наша правда" за год работы собрал около 1,8 миллиарда рублей на нужны спецоперации, на них закупили спецтехнику и оборудование для фронта, в том числе более семи тысяч квадрокоптеров, сообщили в пресс-службе фонда. В преддверии 9 мая он подвел промежуточные итоги своей деятельности."С начала работы в 2023 году фонд "Наша правда" собрал более 1,773 миллиарда рублей. Учредитель фонда "Дар" направил на его нужды 1,213 миллиарда рублей. Еще более 560 миллионов рублей пожертвовали другие коммерческие и некоммерческие организации и граждане", — указано в релизе.Там отметили, что за год работы из этой суммы фонд использовал для воинских подразделений в зоне спецоперации более 1,62 миллиарда рублей, а еще 153 миллиона рублей будут потрачены на нужды СВО в ближайшие два месяца."На эти деньги фонд закупил значительное количество специальной техники и оборудования. Наиболее важными в этом списке (по состоянию на 26 апреля 2024 года) стали 7680 квадрокоптеров. В их числе 1056 разведывательных квадрокоптеров и 6620 FPV-дронов, включая четыре учебных", — рассказали в пресс-службе. Кроме того, в войска передали 959 приборов ночного видения, прицелов и глушителей, различные системы противодействия дронам, 31 автомобиль, 15 снегоболотоходов и шесть лодок. "Вся эта техника поступила в подразделения 1-го армейского корпуса, 58-й армии, 4-й армии ВВС и ПВО, части ВДВ, воинские части на Херсонском, Запорожском, Луганском и Донецком направлениях", — говорится в публикации.В пресс-службе отметили необходимость этой работы. "Ежегодно в этот праздничный день каждый россиянин чтит память павших в Великой Отечественной войне и благодарит ветеранов за мирное небо над головой. Все мы стремимся к тому, чтобы трагедии прошлого не повторились. Сегодня, как никогда в прежние годы, мы остро понимаем необходимость защиты нашей Родины, ее настоящего и будущего, когда на ее рубежах наши военнослужащие оберегают жизнь и покой граждан", — подчеркнули в фонде.Фонд "Наша правда" закупает и отправляет бойцам гуманитарную помощь, технику, автотранспорт и другие грузы, которые формируются на основе запросов от военных с линии фронта. Также фонд работает с запросами, поступающими через общества ветеранов, организации и органы управления новых территорий, уточнили в пресс-службе.При поддержке партии "Единая Россия" и "Молодой гвардии ЕР" все грузы в короткий срок доставляют по назначению. Как отметили в пресс-службе, фонд "видит свою главную цель в том, чтобы не дать врагам России возродить фашизм, отстоять ее право называться великой державой и жить в мире, свободном от диктата любых претендентов на мировое господство".Работа Фонда на всех этих направлениях будет продолжена.
https://ria.ru/20240428/kubanychbek-1942872331.html
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россия, единая россия, воздушно-десантные войска россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Единая Россия, Воздушно-десантные войска России, Общество
Фонд "Наша правда" собрал около 1,8 миллиарда рублей на нужды СВО

Фонд "Наша правда" за год работы собрал около 1,8 миллиарда рублей на нужды СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Фонд "Наша правда" за год работы собрал около 1,8 миллиарда рублей на нужны спецоперации, на них закупили спецтехнику и оборудование для фронта, в том числе более семи тысяч квадрокоптеров, сообщили в пресс-службе фонда.
В преддверии 9 мая он подвел промежуточные итоги своей деятельности.
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"С начала работы в 2023 году фонд "Наша правда" собрал более 1,773 миллиарда рублей. Учредитель фонда "Дар" направил на его нужды 1,213 миллиарда рублей. Еще более 560 миллионов рублей пожертвовали другие коммерческие и некоммерческие организации и граждане", — указано в релизе.
Там отметили, что за год работы из этой суммы фонд использовал для воинских подразделений в зоне спецоперации более 1,62 миллиарда рублей, а еще 153 миллиона рублей будут потрачены на нужды СВО в ближайшие два месяца.
"На эти деньги фонд закупил значительное количество специальной техники и оборудования. Наиболее важными в этом списке (по состоянию на 26 апреля 2024 года) стали 7680 квадрокоптеров. В их числе 1056 разведывательных квадрокоптеров и 6620 FPV-дронов, включая четыре учебных", — рассказали в пресс-службе.
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Кроме того, в войска передали 959 приборов ночного видения, прицелов и глушителей, различные системы противодействия дронам, 31 автомобиль, 15 снегоболотоходов и шесть лодок.
«
"Вся эта техника поступила в подразделения 1-го армейского корпуса, 58-й армии, 4-й армии ВВС и ПВО, части ВДВ, воинские части на Херсонском, Запорожском, Луганском и Донецком направлениях", — говорится в публикации.
В пресс-службе отметили необходимость этой работы.
"Ежегодно в этот праздничный день каждый россиянин чтит память павших в Великой Отечественной войне и благодарит ветеранов за мирное небо над головой. Все мы стремимся к тому, чтобы трагедии прошлого не повторились. Сегодня, как никогда в прежние годы, мы остро понимаем необходимость защиты нашей Родины, ее настоящего и будущего, когда на ее рубежах наши военнослужащие оберегают жизнь и покой граждан", — подчеркнули в фонде.
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Фонд "Наша правда" закупает и отправляет бойцам гуманитарную помощь, технику, автотранспорт и другие грузы, которые формируются на основе запросов от военных с линии фронта. Также фонд работает с запросами, поступающими через общества ветеранов, организации и органы управления новых территорий, уточнили в пресс-службе.
При поддержке партии "Единая Россия" и "Молодой гвардии ЕР" все грузы в короткий срок доставляют по назначению. Как отметили в пресс-службе, фонд "видит свою главную цель в том, чтобы не дать врагам России возродить фашизм, отстоять ее право называться великой державой и жить в мире, свободном от диктата любых претендентов на мировое господство".
Работа Фонда на всех этих направлениях будет продолжена.
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