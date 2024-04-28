https://ria.ru/20240428/feyki-1942900630.html

Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД

Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД - РИА Новости, 28.04.2024

Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД

Россия продолжит открывать мировому сообществу глаза на такие фейки Киева, как инсценировка в Буче, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T11:07

2024-04-28T11:07

2024-04-28T11:07

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия продолжит открывать мировому сообществу глаза на такие фейки Киева, как инсценировка в Буче, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы не собираемся мириться с подобными фейками и продолжим открывать мировому сообществу глаза на происходящее, рассказывать о попытках манипулировать массовым сознанием", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать заявления Киева в ООН о своей "версии" событий в Буче. В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Захарова подчеркнула, что Россия не раз с фактами говорила, что события в Буче являются циничной инсценировкой. При этом, по словам Захаровой, разосланное украинском постпредством письмо не содержит доказательств, а только голословные обвинения и ссылки на "однозначные выводы". "Больше всего вопросов вызывают фантасмагории о количестве жертв трагедии. В письме указывается, что в Буче якобы было задокументировано более 9 тысяч военных преступлений, ставших причиной гибели 1800 человек. Подтверждение нереалистичности этих утверждений можно найти в самих украинских источниках", - отметила Захарова. Она приводит в пример данные украинских СМИ, согласно которым в марте 2022 года в городе оставалось всего 5 тысяч человек. "Как известно, российские военные находились в городе с 27 февраля по 31 марта 2022 г., то есть 33 дня. Их количество не превышало нескольких сотен человек. Разделим 9 тысяч преступлений на 33 дня, получаем 272. Исходя из названных Киевом цифр, наши военные должны были совершать в день 272 преступления, или 11 преступлений в час без отрыва на сон и еду. Это абсолютно нереалистично", - добавила Захарова. При этом же российские военные успевали оказывать гуманитарную помощь местному населению. "Но самое главное – до сих пор так и не проведено полноформатное расследование этой трагедии. Не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти, результаты патологоанатомической экспертизы с указанием характера ранений, повлекших смерть. Это значит одно: киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя", - заключила Захарова. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Украина передала список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди якобы были убиты российскими войсками при отходе из Бучи.

https://ria.ru/20240402/bucha-1937242218.html

https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html

https://ria.ru/20231223/bucha-1917628137.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, буча, россия, киев, мария захарова, сергей лавров, дмитрий полянский, оон