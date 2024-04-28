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Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД - РИА Новости, 28.04.2024
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11:07 28.04.2024
https://ria.ru/20240428/feyki-1942900630.html
Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД
Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД - РИА Новости, 28.04.2024
Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД
Россия продолжит открывать мировому сообществу глаза на такие фейки Киева, как инсценировка в Буче, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T11:07
2024-04-28T11:07
в мире
буча
россия
киев
мария захарова
сергей лавров
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия продолжит открывать мировому сообществу глаза на такие фейки Киева, как инсценировка в Буче, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы не собираемся мириться с подобными фейками и продолжим открывать мировому сообществу глаза на происходящее, рассказывать о попытках манипулировать массовым сознанием", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать заявления Киева в ООН о своей "версии" событий в Буче. В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Захарова подчеркнула, что Россия не раз с фактами говорила, что события в Буче являются циничной инсценировкой. При этом, по словам Захаровой, разосланное украинском постпредством письмо не содержит доказательств, а только голословные обвинения и ссылки на "однозначные выводы". "Больше всего вопросов вызывают фантасмагории о количестве жертв трагедии. В письме указывается, что в Буче якобы было задокументировано более 9 тысяч военных преступлений, ставших причиной гибели 1800 человек. Подтверждение нереалистичности этих утверждений можно найти в самих украинских источниках", - отметила Захарова. Она приводит в пример данные украинских СМИ, согласно которым в марте 2022 года в городе оставалось всего 5 тысяч человек. "Как известно, российские военные находились в городе с 27 февраля по 31 марта 2022 г., то есть 33 дня. Их количество не превышало нескольких сотен человек. Разделим 9 тысяч преступлений на 33 дня, получаем 272. Исходя из названных Киевом цифр, наши военные должны были совершать в день 272 преступления, или 11 преступлений в час без отрыва на сон и еду. Это абсолютно нереалистично", - добавила Захарова. При этом же российские военные успевали оказывать гуманитарную помощь местному населению. "Но самое главное – до сих пор так и не проведено полноформатное расследование этой трагедии. Не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти, результаты патологоанатомической экспертизы с указанием характера ранений, повлекших смерть. Это значит одно: киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя", - заключила Захарова. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Украина передала список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди якобы были убиты российскими войсками при отходе из Бучи.
https://ria.ru/20240402/bucha-1937242218.html
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в мире, буча, россия, киев, мария захарова, сергей лавров, дмитрий полянский, оон
В мире, Буча, Россия, Киев, Мария Захарова, Сергей Лавров, Дмитрий Полянский, ООН
Россия продолжит открывать миру глаза на фейки Киева, заявили в МИД

МИД: Россия продолжит открывать глаза миру на фейки Киева, в том числе на Бучу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия продолжит открывать мировому сообществу глаза на такие фейки Киева, как инсценировка в Буче, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не собираемся мириться с подобными фейками и продолжим открывать мировому сообществу глаза на происходящее, рассказывать о попытках манипулировать массовым сознанием", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в ответ на просьбу прокомментировать заявления Киева в ООН о своей "версии" событий в Буче.
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МИД прокомментировал попытки Киева отметить годовщину инсценировки в Буче
2 апреля, 08:18
В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Захарова подчеркнула, что Россия не раз с фактами говорила, что события в Буче являются циничной инсценировкой. При этом, по словам Захаровой, разосланное украинском постпредством письмо не содержит доказательств, а только голословные обвинения и ссылки на "однозначные выводы".
"Больше всего вопросов вызывают фантасмагории о количестве жертв трагедии. В письме указывается, что в Буче якобы было задокументировано более 9 тысяч военных преступлений, ставших причиной гибели 1800 человек. Подтверждение нереалистичности этих утверждений можно найти в самих украинских источниках", - отметила Захарова.
Она приводит в пример данные украинских СМИ, согласно которым в марте 2022 года в городе оставалось всего 5 тысяч человек. "Как известно, российские военные находились в городе с 27 февраля по 31 марта 2022 г., то есть 33 дня. Их количество не превышало нескольких сотен человек. Разделим 9 тысяч преступлений на 33 дня, получаем 272. Исходя из названных Киевом цифр, наши военные должны были совершать в день 272 преступления, или 11 преступлений в час без отрыва на сон и еду. Это абсолютно нереалистично", - добавила Захарова.
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Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров
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При этом же российские военные успевали оказывать гуманитарную помощь местному населению.
«
"Но самое главное – до сих пор так и не проведено полноформатное расследование этой трагедии. Не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти, результаты патологоанатомической экспертизы с указанием характера ранений, повлекших смерть. Это значит одно: киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя", - заключила Захарова.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес РФ, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Украина передала список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче.
Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди якобы были убиты российскими войсками при отходе из Бучи.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала отсутствие реакции на запросы России по Буче
23 декабря 2023, 11:02
 
В миреБучаРоссияКиевМария ЗахароваСергей ЛавровДмитрий ПолянскийООН
 
 
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