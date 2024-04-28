https://ria.ru/20240428/festival-1942970076.html

В Кремле открылся фестиваль "Дорога на Ялту"

В Кремле открылся фестиваль "Дорога на Ялту" - РИА Новости, 28.04.2024

В Кремле открылся фестиваль "Дорога на Ялту"

Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открылся в Государственном Кремлевском дворце, прозвучали песни о Великой Отечественной войне на... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T23:14

2024-04-28T23:14

2024-04-28T23:15

культура

россия

москва

германия

кай метов

денис майданов

зара (зарифа мгоян)

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Шестой международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" открылся в Государственном Кремлевском дворце, прозвучали песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль открылся гимном фестиваля в обработке композитора и заслуженного артиста РФ Кая Метова. Ведущими выступили Татьяна Ремизова и Эрнест Мацкявичюс. "В этом году мы проводим уже шестой фестиваль. Снова "Дорога на Ялту" берет старт из Кремля… Мы получили конкурсные заявки из 55 стран, в результате тщательного отбора 16 музыкантов из 15 государств прилетели в Москву, чтобы в канун Дня Победы исполнить любимые, известные нам с детства песни о войне на своих родных языках", - сказали ведущие, открывая концерт. Прозвучали такие композиции, как "Где же вы теперь, друзья-однополчане" В. Белого, Я. Шведова, "Враги сожгли родную хату" на слова М. Исаковского, музыку М. Блантера, "Прощание славянки" В. Агапкина, А. Федотова, В. Лазарева, "Соловьи" и "Священная война" на слова А. Фатьянова, музыку В. Соловьева-Седого, "Алеша" на стихи К. Ваншенкина, музыку Э. Колмановского и другие. В финал вышли представители 15 стран: Маркус Горштайн представил Германию, Ариадна Прокопиду и Инэсса Эфремиду прибыла из Греции, Усама Мохаммед приехал из Египта, Тиро Хилариус Турнип представил Индонезию, Памела Лачеренца из Италии, Мариус Хараламбус представил Кипр, Цзи Пэнъюй приехал из Китая, Муссунгу Мапаку Тэсса Сэм родом из Конго, Амбининцу Вулулунариманга из Мадагаскара, Одмандах Баяраа приехала из Монголии, Ана Чета представила Португалию, Милан Буякович из Сербии, Сашо Гачник из Словении, Угур Йелмас родом из Турции, Франсуа Модеме из Франции. Сольные номера они представили на малой сцене Кремлевского дворца. "Наш фестиваль шагает по планете. Я знаю, что на этом фестивале огромный конкурс. Я рад, что исполнители из разных стран бьются за эту возможность. Настолько творчески к этому подходят, что это всегда до слез", - сказал член жюри и заслуженный артист РФ Денис Майданов. Концерт фестиваля завершился выступлением Майданова. В финальном гала-концерте 1 мая в Большом зале Кремлевского дворца зарубежные исполнители выступят дуэтами с артистами российской эстрады: Зарой, Екатериной Гусевой, Дмитрием Дюжевым, Анной Большовой и другими. Победителей фестиваля определит жюри, в состав которого вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов, Зара и другие. Председателем жюри выступил народный артист РСФСР Лев Лещенко. Впервые фестиваль был проведен в 2019 году в Ялте. С 2022 года он проводится в Москве. За период реализации проекта в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран. Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

https://ria.ru/20240318/putin-1934092614.html

https://ria.ru/20240225/festival-1929365340.html

https://ria.ru/20240415/teatr-1939375177.html

россия

москва

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, германия, кай метов, денис майданов, зара (зарифа мгоян), президентский фонд культурных инициатив