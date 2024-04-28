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Украина запросила в Германии почти тысячу дронов Vector
Украина запросила в Германии почти тысячу дронов Vector - РИА Новости, 28.04.2024
Украина запросила в Германии почти тысячу дронов Vector
Украина отправила запрос в ФРГ на передачу более 800 разведывательных беспилотников Vector производства немецкой Quantum Systems, заявил изданию Der Spiegel... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T02:41
2024-04-28T02:41
2024-04-28T02:43
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украина отправила запрос в ФРГ на передачу более 800 разведывательных беспилотников Vector производства немецкой Quantum Systems, заявил изданию Der Spiegel глава компании Флориан Зайбель.На прошлой неделе Зайбель вместе с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком посетил Украину, во время поездки Киев выразил заинтересованность в приобретении дополнительных 812 дронов Vector, соответствующий запрос был отправлен в специальный штаб по Украине министерства обороны Германии.На прошлой неделе Хабек принял участие в церемонии открытия нового завода Quantum-Systems по производству БПЛА на Украине. Компания намерена инвестировать в производственные мощности производства до шести миллионов евро в ближайшие два года, на заводе будут работать около 100 человек.По данным издания Defense News, Quantum-Systems по состоянию на январь текущего года создала на Украине учебный и логистический центр, в котором украинские инструкторы подготовили по меньшей мере 200 операторов БПЛА. Компания планирует в 2024 году более чем в два раза увеличить число местных инструкторов.
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в мире, украина, германия, роберт хабек
В мире, Украина, Германия, Роберт Хабек
Украина запросила в Германии почти тысячу дронов Vector
Spiegel: Украина запросила у немецкой Quantum-Systems 812 дронов Vector