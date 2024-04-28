https://ria.ru/20240428/dnepropetrovsk-1942863298.html

В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ

В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2024

В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T00:03

2024-04-28T00:03

2024-04-28T00:30

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает издание "Зеркало недели"."Днепр (украинское название областного центра Днепропетровской области - ред.), корреспонденты "Зеркала недели" сообщают о взрыве в пригороде", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.В 23.46 мск в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240427/podpole-1942666517.html

https://ria.ru/20240108/dnepropetrovsk-1920115863.html

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днепропетровск

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в мире, днепропетровская область, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины