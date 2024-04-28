https://ria.ru/20240428/dnepropetrovsk-1942863298.html
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T00:03
2024-04-28T00:03
2024-04-28T00:30
в мире
днепропетровская область
россия
днепропетровск
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает издание "Зеркало недели"."Днепр (украинское название областного центра Днепропетровской области - ред.), корреспонденты "Зеркала недели" сообщают о взрыве в пригороде", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.В 23.46 мск в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240427/podpole-1942666517.html
https://ria.ru/20240108/dnepropetrovsk-1920115863.html
днепропетровская область
россия
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Россия, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в пригороде Днепропетровска прогремел взрыв