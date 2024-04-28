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В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:03 28.04.2024 (обновлено: 00:30 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/dnepropetrovsk-1942863298.html
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.04.2024
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T00:03
2024-04-28T00:30
в мире
днепропетровская область
россия
днепропетровск
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает издание "Зеркало недели".&quot;Днепр (украинское название областного центра Днепропетровской области - ред.), корреспонденты &quot;Зеркала недели&quot; сообщают о взрыве в пригороде&quot;, — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.В 23.46 мск в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240427/podpole-1942666517.html
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в мире, днепропетровская область, россия, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Россия, Днепропетровск, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в пригороде Днепропетровска прогремел взрыв

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска на Украине, сообщает издание "Зеркало недели".
«

"Днепр (украинское название областного центра Днепропетровской области - ред.), корреспонденты "Зеркала недели" сообщают о взрыве в пригороде", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

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В 23.46 мск в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудник пожарной службы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
8 января, 07:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияДнепропетровскДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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