https://ria.ru/20240428/dachniki-1942870855.html

Дачников предупредили о самых распространенных способах обмана

Дачников предупредили о самых распространенных способах обмана - РИА Новости, 28.04.2024

Дачников предупредили о самых распространенных способах обмана

Россияне с началом дачного сезона могут столкнуться с разными видами сезонного обмана — к примеру, растут жалобы на мошенников при покупке семян, рассады,... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T02:27

2024-04-28T02:27

2024-04-28T05:27

общество

алла храпунова

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россияне с началом дачного сезона могут столкнуться с разными видами сезонного обмана — к примеру, растут жалобы на мошенников при покупке семян, рассады, бассейнов и найме строителей, рассказала РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова."С началом дачно-посадочных работ ежегодно наблюдается рост сезонных жалоб на обман, с которым сталкиваются дачники при покупке семян, рассады, растений в интернете. Жалобы варьируются: некоторые говорят, что вместо растения получают просто землю, кого-то не устраивает качество/количество/внешний вид полученного товара, кому-то присылают не то, что заказали, бывали истории, когда результат "прорастания" не соответствовал ожиданиям", — сообщила Храпунова.Во всех случаях, по ее словам, продавцы не меняют товар, а в ряде историй "блокируют" покупателей, не выходят с ними на связь после отправки товара. Храпунова отметила, что такие истории чрезвычайно сложно урегулировать."Любые растения и семена — это ожидания будущего и описать изначальные технические характеристики товара невозможно. Иногда и простой прутик может прорасти в шикарный куст, а зачастую даже пригоршня семян может остаться в земле. Наши рекомендации – используйте проверенные известные магазины или сайты, а также питомники растений", — советует эксперт.Следующая категория случаев, связанных с сезонным мошенничеством, связана с покупкой бассейной для дач и загородных домов."Достаточно часто встречаются случаи: бассейн оплачивается, а отправка не делается, выяснить причины не удается, покупатель блокируется. Сложность в том, что заблокировать сайт таких обманщиков в нынешних условиях невозможно. Также как и вернуть деньги. Подавать в суд в целом не имеет смысла, поскольку с большой долей вероятности исполнительный лист останется без исполнения", — рассказала Храпунова.При покупках в интернете она советует читать отзывы и пользоваться проверенными контактами, и вообще отдавать предпочтение тем магазинам, которые имеют офисы, где будет возможность провести какие-то очные коммуникации."Однако мошенники зачастую, зная такие приоритеты покупателей, создают сайты-подделки под легальные магазины и осуществляют продажи от их имени. Поэтому сверяйте данные с сайта с реквизитами, которые можно найти, например, в сервисах навигаторов", — предупреждает Храпунова.При найме строителей на дачах специалист рассказала о таких ситуациях, когда в начале строительная бригада (строитель) активно начинают работы, затем берут авансы, деньги на материалы и исчезают."Вопрос взаимоотношений со строителями столь традиционный и не только в призме дачных работ, что все рекомендации тут, по большей части, к сожалению, бесполезны. Минимально, что можно посоветовать – не выплачивайте аванс в самом начале работ, старайтесь дробить задачи и проводить оплату по факту их выполнения", — рекомендует Храпунова.

https://ria.ru/20231118/otoplenie-1910209797.html

https://ria.ru/20240405/shtrafy-1937937231.html

https://ria.ru/20240419/chaplin-1940935588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, алла храпунова