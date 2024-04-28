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Опрос: Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден - РИА Новости, 28.04.2024
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17:44 28.04.2024
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Опрос: Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден
Опрос: Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден - РИА Новости, 28.04.2024
Опрос: Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден
Бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем действующий американский лидер Джо Байден, следует из результатов опроса,... РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T17:44
2024-04-28T17:44
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем действующий американский лидер Джо Байден, следует из результатов опроса, проведенного телеканалом CNN. По данным опроса, 49% опрошенных поддерживают Трампа. При этом 43% респондентов поддерживают Байдена. Опрос проводился с 18 по 23 апреля среди 967 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 3,8 процентных пункта Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, президентские выборы в сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Президентские выборы в США
Опрос: Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем Байден

Опрос CNN: 49% опрошенных поддерживают Трампа, 43% — Байдена

© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Репортаж о выборах в США . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пользуется большей поддержкой избирателей, чем действующий американский лидер Джо Байден, следует из результатов опроса, проведенного телеканалом CNN.
По данным опроса, 49% опрошенных поддерживают Трампа. При этом 43% респондентов поддерживают Байдена.
Опрос проводился с 18 по 23 апреля среди 967 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 3,8 процентных пункта
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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