Рейтинг@Mail.ru
Четыре города. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после катастрофы в Часове Яре - РИА Новости, 28.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 28.04.2024 (обновлено: 13:51 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/cbc-1942897288.html
Четыре города. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после катастрофы в Часове Яре
Четыре города. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после катастрофы в Часове Яре - РИА Новости, 28.04.2024
Четыре города. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после катастрофы в Часове Яре
Взятие Часова Яра под контроль российских военных сделает его плацдармом для наступлений в сторону других направлений, сообщает CBC. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:19
2024-04-28T13:51
в мире
россия
константиновка
дружковка
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
часов яр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849509989_0:241:3071:1968_1920x0_80_0_0_946bd9bb7adc99b2b220308be2bb7f86.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Взятие Часова Яра под контроль российских военных сделает его плацдармом для наступлений в сторону других направлений, сообщает CBC."Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере", — говорится в материале.Обозреватель указал, что эти населенные пункты составляют костяк украинской обороны в Донецкой области."Захват города Часов Яр откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам-крепостям в Донбассе", — подчеркнул журналист.Во вторник Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240428/armiya-1942891518.html
https://ria.ru/20240427/vsu-1942774614.html
россия
константиновка
дружковка
украина
часов яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849509989_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_a49db4ef0d618622c7ab0918f1641287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, константиновка, дружковка, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, часов яр
В мире, Россия, Константиновка, Дружковка, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Часов Яр
Четыре города. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после катастрофы в Часове Яре

CBC: взятие Часова Яра сделает его плацдармом для наступлений ВС России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут)
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут) - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске (украинское название Бахмут). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Взятие Часова Яра под контроль российских военных сделает его плацдармом для наступлений в сторону других направлений, сообщает CBC.
«
"Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере", — говорится в материале.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
"Максимально эффективно". На Западе неожиданно высказались о ВС России
Вчера, 09:21
Обозреватель указал, что эти населенные пункты составляют костяк украинской обороны в Донецкой области.
«
"Захват города Часов Яр откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам-крепостям в Донбассе", — подчеркнул журналист.
Во вторник Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
"Нас сгноили". Солдаты ВСУ обрушились на командование за сдачу Очеретино
27 апреля, 15:18
 
В миреРоссияКонстантиновкаДружковкаУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЧасов Яр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала