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Четыре города. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после катастрофы в Часове Яре
Четыре города. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после катастрофы в Часове Яре - РИА Новости, 28.04.2024
Четыре города. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после катастрофы в Часове Яре
Взятие Часова Яра под контроль российских военных сделает его плацдармом для наступлений в сторону других направлений, сообщает CBC. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T10:19
2024-04-28T10:19
2024-04-28T13:51
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Взятие Часова Яра под контроль российских военных сделает его плацдармом для наступлений в сторону других направлений, сообщает CBC."Если России удастся взять город под свой контроль, он превратится в плацдарм для атак на несколько других городов: Константиновку и Дружковку на западе, а также более крупные Краматорск и Славянск на севере", — говорится в материале.Обозреватель указал, что эти населенные пункты составляют костяк украинской обороны в Донецкой области."Захват города Часов Яр откроет российским силам прямой путь для продвижения к так называемым городам-крепостям в Донбассе", — подчеркнул журналист.Во вторник Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240428/armiya-1942891518.html
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В мире, Россия, Константиновка, Дружковка, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Часов Яр
Четыре города. СМИ раскрыли, что ждет ВСУ после катастрофы в Часове Яре
CBC: взятие Часова Яра сделает его плацдармом для наступлений ВС России