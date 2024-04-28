https://ria.ru/20240428/borrel-1942945534.html

Европейцы не будут умирать за Донбасс, заявил Боррель

Европейцы не будут умирать за Донбасс, заявил Боррель - РИА Новости, 28.04.2024

Европейцы не будут умирать за Донбасс, заявил Боррель

Европейцы не будут погибать, участвуя в боевых действиях на стороне Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время дискуссии на конференции... РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T17:54

2024-04-28T17:54

2024-04-28T20:48

специальная военная операция на украине

украина

россия

европа

жозеп боррель

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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Европейцы не будут погибать, участвуя в боевых действиях на стороне Украине, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время дискуссии на конференции Всемирного экономического форума по глобальному сотрудничеству, экономическому росту и энергетике для развития. "Европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за Донбасс еще дольше", — сказал он. По мнению дипломата, вооруженный конфликт может продолжаться как минимум до выборов в США. В это время европейцы должны продолжать финансировать киевский режим. "Раз уж мы обязались в начале конфликта поддерживать Украину, то должны продолжать поддержку до тех пор, пока они не смогут оказывать сопротивление и пока Путин не решит остановить войну. Но это скоро не произойдет, к сожалению", — добавил Боррель.Глава евродипломатии назвал сложным волнующий многих в ЕС вопрос, сколько еще времени придется тратить так много средств на украинский конфликт. При этом он выразил мнение, что если не помогать Киеву, то "история будет развиваться по-другому". В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942934820.html

https://ria.ru/20240428/podpole-1942952800.html

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942948603.html

https://ria.ru/20231114/ukraine-1909457308.html

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украина, россия, европа, жозеп боррель, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато