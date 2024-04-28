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Губернатор Калужской области рассказал о ночной атаке БПЛА
Губернатор Калужской области рассказал о ночной атаке БПЛА - РИА Новости, 28.04.2024
Губернатор Калужской области рассказал о ночной атаке БПЛА
Пострадавших и разрушений после атаки трех беспилотников на Калужскую область нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T07:45
2024-04-28T07:45
2024-04-28T07:51
происшествия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки трех беспилотников на Калужскую область нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями. "Сегодня ночью в 3.40 в районе нефтебазы Людиново силами ПВО сбиты три БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия", - написал губернатор.
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происшествия, калужская область, россия, людиново, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Россия, Людиново, Владислав Шапша, Специальная военная операция на Украине
Губернатор Калужской области рассказал о ночной атаке БПЛА
Шапша: пострадавших и разрушений после атаки трех БПЛА на Калужскую область нет