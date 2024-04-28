https://ria.ru/20240428/bespilotniki-1942884027.html

Губернатор Калужской области рассказал о ночной атаке БПЛА

Губернатор Калужской области рассказал о ночной атаке БПЛА - РИА Новости, 28.04.2024

Губернатор Калужской области рассказал о ночной атаке БПЛА

Пострадавших и разрушений после атаки трех беспилотников на Калужскую область нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T07:45

2024-04-28T07:45

2024-04-28T07:51

происшествия

калужская область

россия

людиново

владислав шапша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки трех беспилотников на Калужскую область нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями. "Сегодня ночью в 3.40 в районе нефтебазы Людиново силами ПВО сбиты три БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933591655.html

калужская область

россия

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происшествия, калужская область, россия, людиново, владислав шапша